Afrique de l'Ouest: UEMOA - Marche des titres de la dette publique - Plus de 176 milliards d'émissions de titres publics, en 2022

Au cours du mois de décembre 2022, les opérations sur le marché des titres publics par adjudication dans l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) se sont soldées par une baisse du montant global des émissions et des taux d'intérêt.

En somme, les émissions de titres publics par adjudication sur le marché financier régional se sont établies à 176,9 milliards, dont 94,4 milliards de bons du Trésor (53,4% du total) et 82,5 milliards d'obligations du Trésor (46,6% du total). Selon la Bceao, les titres émis sont essentiellement composés de Bons de soutien et de résilience (Bsr), ainsi que d'Obligations de relance (Odr). Par rapport au mois précédent, le montant global des ressources mobilisées par adjudication, en décembre 2022, est ressorti en baisse de 73,8 milliards, avec un recul des émissions des bons (-12,9 milliards) et des obligations (-60,9 milliards). En glissement annuel, le volume des émissions révèle également une baisse de 23,2 milliards de FCFA.

Le taux de couverture global des émissions par les souscriptions s'est établi, en moyenne, à 114,2% en décembre 2022, contre 104,3% un mois plus tôt et 211,1% un an auparavant. Les taux d'intérêt ont enregistré des évolutions plus favorables d'un mois à l'autre. En effet, documente la note, "le taux d'intérêt moyen pondéré des bons a baissé, s'établissant à 3,39% en décembre 2022 (-2 pdb), contre 3,41% un mois plus tôt". De même, le rendement moyen des émissions obligataires s'est replié de 26 pdb, pour ressortir à 5,55%. Par rapport à la même période de l'année précédente, le taux moyen pondéré sur les bons du Trésor et le rendement moyen pondéré des obligations sont respectivement ressortis en augmentation de 93 pdb et 4 pdb.