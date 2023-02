Afrique: CAN U20 /Tunisie-Gambie (Cet après-midi à 15h00) - Le Mondial d'Indonésie en tête !

Nos jeunots visent une place en demi-finales de la CAN d'Egypte, qualificative à la phase finale de la prochaine Coupe du monde de la catégorie qui aura lieu en Indonésie au mois de mai.

La CAN U20 a déjà débuté dimanche avec la tenue du match d'ouverture qui a opposé le pays hôte, l'Egypte, au Mozambique. Une rencontre qui s'est soldée par un match nul et vierge.

De son côté, notre sélection nationale U20 entrera en lice cet après-midi où elle affrontera à partir de 15h00 la Gambie. Pour Adel Sellimi et ses hommes, la CAN d'Egypte dépasse son cadre continental puisqu'elle est qualificative à la prochaine édition de la Coupe du monde de la catégorie qui se tiendra en Indonésie du 20 mai au 11 juin prochain. En effet, les demi-finalistes de cette CAN d'Egypte valideront leurs billets pour le Mondial d'Indonésie. Dans une déclaration accordée à la page officielle de la FTF, l'arrière droit de l'équipe de Tunisie U20, Mahmoud Ghorbel, annonce clairement l'objectif de notre participation à cette Coupe d'Afrique des nations : " Notre unique objectif pour lequel nous sommes ici, c'est de nous qualifier à la phase finale de la Coupe du monde", a-t-il confié avant d'ajouter : " L'ambiance est bonne au sein du groupe.

Autant le match approche, autant nous sommes de plus en plus concentrés sur notre sujet. Nous formons une grande famille.

Chaque jour que nous passons ensemble nous unit davantage et crée de la symbiose au sein du groupe ".

Nos internationaux U20 ne sont donc pas en Egypte pour faire de la figuration, mais avec un but bien précis : passer le cap du premier tour et se qualifier aux demi-finales afin de réaliser l'objectif pour lequel ils participent à la CAN : composter leur billet pour la prochaine Coupe du monde qui aura lieu en Indonésie. Pour ce faire, il faudra réussir le premier tour, à commencer par le match d'ouverture, cet après-midi contre la Gambie : " Nous allons gérer la compétition match par match. Notre premier but est de réussir notre première sortie contre la Gambie", a notamment dit Mahmoud Ghorbel.

Cela dit, aussi jeunes soient-ils, nos internationaux U 20 ont la tête sur les épaules et savent ce qu'on attend d'eux. Ils sont conscients aussi de l'importance du premier match dans un tournoi majeur, comme celui de la Coupe d'Afrique des nations. Il faudra réussir tout à l'heure la première sortie contre la Gambie. C'est crucial pour la suite du parcours.

Haddad remplace Sghaïer

Le jeune défenseur Makrem Sghaïer ratera malheureusement la CAN d'Egypte pour cause de blessure. Les examens médicaux approfondis, l'IRM notamment, ont confirmé la gravité de la blessure qui empêche le joueur de faire partie du groupe pour la compétition. Sghaier a été remplacé par Rayane Haddad qui a rejoint le groupe dimanche à Alexandrie.

Cela dit, la sélection U2 a clôturé hier ses préparatifs pour le tournoi. Tout semble être dans l'ordre pour réussir comme il se doit ce tournoi continental. C'est tout le mal que nous souhaitons à nos jeunots.

Pour rappel, la Tunisie se trouve dans le Groupe C aux côtés de la Gambie, la Zambie et le Bénin.

Programme

15h00 : aujourd'hui : Tunisie-Gambie.

15h00 : vendredi : Tunisie-Bénin.