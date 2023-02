Afrique: Développement de l'agriculture en Afrique - Le Coraf organise un atelier de planification du Pddaa du 22 au 24 février

Le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (Coraf) organise du 22 au 24 février 2023 un atelier régional de planification du projet du Programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique ex-pilier 4 (Pddaa-XP4) ou Caadp-XP4 en Anglais, financé par l'Union européenne et géré par le Fonds international de développement agricole (Fida).

Selon un communiqué de presse, cet atelier régional de planification vise à partager les informations relatives au plan de travail et au budget annuel du Coraf Pddaa-XP4 2023 avec la participation de plus de 30 acteurs des Systèmes nationaux de recherche agricole (Snra) de vingt-trois (23) pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre et des représentants des organisations régionales et continentales.

Cet atelier sera également l'occasion de partager les expériences de modèles réussis dans le cadre du projet Pddaa-XP4 sur le genre, les services de vulgarisation et de conseil et la gestion des connaissances.

"Le projet Pddaa-XP4 a pour but de permettre à la recherche et à l'innovation agricoles y compris aux services de vulgarisation de contribuer efficacement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, au développement économique et à l'atténuation des changements climatiques en Afrique. Cet objectif pourra être atteint en renforçant les capacités, l'efficacité et le positionnement des organisations régionales et sous-régionales de recherche et de vulgarisation agricoles ainsi que des systèmes nationaux de recherche agricole tout en encourageant la collaboration et le partage des savoirs entre les organisations ", explique-t-on dans le projet.

Le Coraf, une organisation sous-régionale constituée des systèmes nationaux de recherche agricole de vingt-trois pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, a pour mandat de coordonner la mise en œuvre des politiques sous-régionales de recherche agricole telles que définies par les gouvernements. Créé en 1987 avec son Secrétariat exécutif à Dakar, Sénégal, le principal objectif du Coraf est d'améliorer les moyens de subsistance en Afrique de l'Ouest et du Centre, à travers des augmentations durables de la production et de la productivité agricoles et de promouvoir la compétitivité et les marchés.