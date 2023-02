Niger: Dépôt espèces aux GAB, la grande mue de Coris Bank International NIGER

communiqué de presse

Première du genre, ce produit dépôt en espèces est innovant, express, intégrateur et flexible. Il démontre la prise en charge rapide, instantanée, efficiente et dématérialisée des besoins de la clientèle.

Ingéniosité, technologie de pointe et flexibilité

Présente au Niger depuis trois (3) ans, Coris Bank International poursuit sa saga faite d'émulations et d'ingéniosité. Elle a mis à la disposition de ses usagers un produit qui marque la différence d'avec les autres institutions de la place financière de Niamey. Il s'agit de leur permettre d'effectuer des opérations de versements directs en espèces dans les guichets automatiques de banque. Une mue sans précédent sur le marché local nigérien. Une première et une innovation de taille. Ce dépôt cash au GAB, opérationnel depuis novembre 2022 s'inscrit en droite ligne de la vision stratégique de l'institution qui entend offrir des services de proximité instantanés et flexibles. Ce nouveau produit-dépôt espèces au GAB traduit les fortes ambitions de digitalisation de ses services, d'effectuer des dépôts d'espèces directement au Guichet Automatique de Banque (GAB) dans la ville de Niamey, Tahoua et Zinder, avec un déploiement progressif prévu sur l'ensemble du réseau d'agences.

Jusqu'à présent au Niger, le Guichet Automatique de Banque (GAB) était connu pour le retrait d'argent.

Désormais avec cette innovation de Coris Bank International Niger au pas de géant, ce guichet offre également la possibilité d'effectuer des versements en toute autonomie 24H/24 et 7J/7. En lieu et place des files d'attente aux caisses de banque et bordereaux de virements. Une technologie de pointe que les usagers de banques retrouvent en Occident.

En plus de la rapidité, les opérations sont sécurisées, le système est très pratique et fiable et la procédure est toute simple en seulement neuf (9) étapes :

Lancée en décembre 2019, Coris Bank International Niger fait partie du Groupe Coris dont le siège de la Holding se trouve à Ouagadougou au Burkina Faso où la banque est leader sur le marché. Elle est présente au Niger à travers un réseau de 6 agences dont l'agence principale (siège), l'agence Plateau, l'agence BARAKA dédiée à la finance islamique à Niamey, l'agence de Maradi, l'agence Tahoua et l'agence Zinder. La banque poursuivra son rapprochement avec la clientèle dans le cadre de sa politique d'expansion avec l'ouverture de plusieurs agences et GAB.

A propos de Coris Bank International

Coris Bank International est classé 3ème Groupe Bancaire de l'UEMOA en 2021 avec 8,6 % de parts de marché selon le rapport de la banque centrale. Le Groupe est présent sur le marché bancaire avec la vision forte de participer activement au développement socio-économique des pays africains. Coris Bank International (CBI) s'investit pour le développement et l'épanouissement des populations des pays dans lesquels elle exerce ses activités, à travers l'accompagnement de différents projets. Le Groupe bancaire et financier à vocation panafricaine, dont les capitaux sont détenus par un actionnariat majoritairement issu de l'UEMOA, est aujourd'hui présent dans neuf pays.

