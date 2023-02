Madagascar: Rugby - COSFA vs FTM - " C'est sanctionnable d'après le règlement 17 de World Rugby ", selon Coralie

Le choc entre le Club Omnisport des Forces Armées (COSFA) et le Fikambanan'ny Tanora Manjakaray (FTM) n'a pas pu être joué à son terme dimanche, au Stade Makis à Andohatapenaka pour le compte de la Super Coupe de Madagascar.

Les militaires ont quitté le terrain à la 54e minute de jeu après avoir contesté la décision de l'arbitre central. " Je suis déçu de la conclusion du match qui est contraire à toutes les valeurs du rugby en particulier la discipline et le respect. J'espère que c'est un incident isolé qui ne se reproduira plus. Il faut bien comprendre que c'est sanctionnable d'après le règlement 17 de World Rugby ", a fait savoir Coralie Van Den Berg, responsable des partenariats en Afrique au World Rugby, hier au siège du Malagasy Rugby à Ankorondrano.

Pourtant, elle a confirmé que c'est un spectacle de très grande qualité avec un public que le monde nous envie du rugby. " Les techniciens qui font l'homologation du match doivent voir comment la situation est conforme aux conditions et règlements. Également le respect des spectateurs venus en masse au stade Makis, et le respect des invités qui ont assisté au match d'ouverture ", a confié Marcel Rakotomalala, président du Malagasy Rugby. D'ailleurs, le Championnat national XXL Top 20 Energy débutera ce week-end. Pour éviter que des éventuels problèmes ne se reproduisent, la fédération a décidé de faire une lettre d'engagement signée par chaque club avant le début de la compétition. En effet, Coralie a fait une visite d'évaluation, une revue de toutes les activités de la fédération dans l'optique d'un nouveau modèle d'investissement de la part du World Rugby qui sera mis en place en 2024.

" Get Into Rugby 2.0 "

Son premier objectif est de faire un état des lieux afin de pouvoir mettre en place les chantiers de travail. Elle a officialisé le nouveau projet " Get Into Rugby 2.0 " qui est un programme de participation de masse actuellement dans sa deuxième version après 2013. Madagascar fait partie des huit pays au monde aux côtés du Zimbabwe (Afrique), Inde (Asie), Brésil (Amérique du Sud), Canada (Amérique du Nord), et Pays-Bas (Europe) bénéficiaires du programme. " C'est un programme accès pour les moins de 16 ans garçons et filles avec un volet éducation sexuelle. Nous attendons aussi beaucoup de ce programme pour illustrer le potentiel d'activité à la fois rugbystique et la question sociale à Madagascar ", a continué Coralie.

Madagascar va accueillir la Coupe d'Afrique de rugby féminin à XV 1ère division au mois de mai regroupant l'Afrique du Sud, le Kenya et le Cameroun. Les deux meilleures équipes se qualifient au tournoi international " WXV ", un nouveau tournoi lancé par le World Rugby dont la 1ère édition aura lieu en fin d'année. " Je suis satisfaite de tous les rapports de la commission de la fédération, de la popularité et de la croissance du rugby. Il y a quand même plus de 70 000 licenciés enregistrés.

Ce qui fait de Madagascar une des nations les plus importantes du rugby en Afrique après l'Afrique du Sud en termes de nombre de participants et de clubs. C'est une fédération qui participe à toutes les compétitions de toutes les catégories confondues du rugby en Afrique, avec une performance honorable en progression au niveau du rugby féminin. Vous avez de grands atouts à faire valoir, profitez-en, exploitez les biens. Nous sommes vraiment derrière vous, derrière cette fédération ", a-t-elle conclu.