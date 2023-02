Madagascar: Rocade Ambohitrimanjaka - Un piéton fauché par un Sprinter

La nouvelle route reliant Ambohitrimanjaka et Talatamaty en passant par Andranotapahina a de nouveau fait une victime, dimanche 19 février vers 19 heures.

Percuté par une voiture de transport collectif Sprinter, un homme de 30 ans a été tué sur le coup. L'accident s'est produit à un lieu appelé Tanjondava (PK 10+250) quand le véhicule en question roulait sur une ligne droite et un piéton qui marchait sur le bord de la route a soudainement traversé la chaussée. Le choc a violemment propulsé la victime. Avisés de ces faits, des gendarmes de la brigade de Talatamaty se sont immédiatement rendus sur les lieux. A leur arrivée, ils ont vu le corps sans vie de la victime allongé sur le bas-côté à droite de la route.

Le Sprinter était stationné sur le bas-côté à gauche de la chaussée. Le conducteur et ses passagers sont restés à l'intérieur de la voiture. Ils n'ont pas pu sortir du véhicule car une foule de personnes s'était vite attroupée sur place et a réclamé l'application d'une vindicte populaire à l'encontre du conducteur. Heureusement, les forces de l'ordre sont arrivées à temps. Pour calmer la situation, les gendarmes ont dû négocier avec la population et la famille de la victime et cela s'est déroulé en présence du chef du fokontany de Tanjondava. Celui-ci qui était le premier à alerter la gendarmerie de l'existence de l'incident.

Garde à vue

Une fois le calme revenu, la gendarmerie et un médecin du Centre de santé de base de Talatamaty ont procédé à la constatation d'usage. Puisqu'il s'agit d'un accident mortel, le conducteur a été arrêté sur le champ et amené à la Brigade de la gendarmerie pour être placé en garde à vue. Son sprinter a été mis en fourrière pour la suite de la procédure. La dépouille du défunt a été remise à sa famille qui habite dans le fokontany d'Amboasary Iarinarivo, à Ambohidratrimo. A noter que, âgé de 48 ans, le chauffeur concerné est le propriétaire de la voiture Sprinter en cause. Celle-ci provenait d'Ambohidratrimo pour rejoindre Antananarivo quand l'accident a eu lieu. On attend alors la suite de cette affaire.