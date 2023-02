Madagascar: Anosivola Mahitsy - Une zone forestière reconstruite grâce à un partenariat avec l'Allemagne

Le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, a accompagné la semaine dernière une délégation allemande appuyant l'association DMG ou " Sakaizan'i Madagasikara ", en vue de contribuer au reverdissement national tant prôné par le président de la République.

Dans le cadre du partenariat avec l'Allemagne, l'association DMG qu'il dirige a entamé des projets de reforestation depuis l'an 2000 à Anosivola Mahitsy, tout en promouvant l'éducation environnementale auprès de 150 enfants. " Le reboisement est un devoir de chaque citoyen envers la nation. Il y a 22 ans de cela, cette zone était complètement dénudée. Aujourd'hui, ce site est vecteur d'espoir étant donné que la couverture forestière y est reconstruite, et ce, grâce à ce partenariat avec l'Allemagne et à l'engagement fort des enfants issus de l'école DMG Schule ainsi que de leurs parents ". C'est ainsi que s'est exprimé le président de la Chambre haute, Herimanana Razafimahefa, à l'occasion du reboisement de 900 espèces de plantes autochtones à Anosivola Mahitsy, la semaine dernière.

Plus grands partenaires de Madagascar

Une délégation allemande conduite par l'ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne à Madagascar, SEM Michael Gerhard Karl Häusler et son épouse, a effectuée une descente sur le terrain pour constater de visu le fruit de ce partenariat avec Madagascar, à travers cette association DMG ou " Sakaizan'i Madagasikara ". Elle a d'ailleurs participé activement à ce reboisement. " Nous saluons les efforts menés à Madagascar en matière de reverdissement du pays. L'Allemagne reste un des plus grands partenaires de la Grande île pour développer plusieurs secteurs tels que la protection de l'environnement, la conservation de la biodiversité, le développement du secteur agricole et des énergies renouvelables ainsi que la promotion de la décentralisation ", a déclaré l'ambassadeur allemand.

Responsabiliser les enfants

Par ailleurs, l'implication des enfants au sein de l'école DMG Schule a toujours été fortement sollicitée, dans le cadre de ce projet de reforestation. L'objectif est de les conscientiser et de les responsabiliser sur l'importance de la préservation de l'environnement et de la protection des ressources forestières pour le développement durable du pays. Il est à noter que cette association appuyée par ces ressortissants allemands participe à la scolarisation de ces enfants au sein de DMG Schule. Ces élèves bénéficient de matériels pédagogiques et d'une cantine scolaire pour les motiver dans leur apprentissage. Les enseignants sont également pris en charge par l'association.