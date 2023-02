Madagascar: Fondation H - Inauguration d'un nouveau bâtiment, en avril

Cette année, la programmation de la Fondation H se construira autour de plusieurs axes clés dont des programmes courts et réguliers telle que la résidence et l'exposition hors-les murs du photographe franco-ivoirien François-Xavier Gbré dans la capitale, les résidences et expositions cartes-blanches des artistes Johanna Mirabel, Adji Dieye et Ange Dakouo dans l'espace parisien de la Fondation ainsi que la 7e édition du Prix Paritana. Les lauréats de ce concours seront officiellement connus le 26 avril prochain.

Des ateliers journaliers pour enfants, des programmes pour adultes tous les samedis, autour de thématiques différentes à chaque fois, ainsi que des cycles de conférences seront mis en place toute l'année. Le programme Ainga, lancé en avril 2022 et destiné à offrir aux artistes de l'Océan Indien des bases théoriques et pratiques solides pour se projeter dans leur carrière artistique et la développer, sera également poursuivi.

Par ailleurs, cette fondation privée d'art contemporain inaugurera le 28 avril 2023 son nouvel espace, beaucoup plus vaste que l'ancien sis au Galaxy Andraharo, dans un bâtiment de 2200 m2 situé en plein centre-ville de la capitale malgache. Une grande exposition inaugurale sera pour l'occasion mise en place par trois commissaires. Il s'agit de Bientôt je vous tisse tous, de l'artiste Zoarinivo Razakaratrimo dite Madame Zo, qui s'est éteinte en 2020. Cette exposition, sous le commissariat de Bérénice Saliou, Alya Sebti et Prof. Dr. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, mettra en exergue plus de 90 œuvres réalisées à différentes phases de sa pratique d'artiste et d'artisane et ce, sur plusieurs décennies. Elle sera accompagnée d'une programmation étalée sur toute l'année de performances, de discussions de résidences et de médiation.

En rappel, cette fondation a été créée à Antananarivo en 2017 à l'initiative de l'entrepreneur et mécène Hassanein Hiridjee, qui est convaincu que l'art et la culture ont un impact sociétal fort. Elle opère depuis 6 ans des programmes dédiés à l'accompagnement des artistes malgaches et africains dans leur carrière et facilite l'accès du public à l'art tout en participant activement au développement et à la structuration de la scène artistique dans l'Océan Indien.

Avec ce bâtiment, la Fondation entre dans une nouvelle phase de son histoire. Situé dans le quartier d'Ambatomena, ce bâtiment historique, construit il y a un siècle et entièrement rénové et agrandi depuis 2020, se veut être un lieu vivant, de création et de dialogue. A part les espaces d'exposition d'une superficie de 900 m2, des espaces de travail pour les artistes en résidence ; une bibliothèque entièrement dédiée à l'art contemporain, en libre accès, et un espace dédié à la médiation culturelle et à l'accueil quotidien des groupes d'enfants et de jeunes ainsi qu'un appartement, dédié à accueillir artiste ou commissaire pour la durée d'une résidence ou d'un projet y seront disponibles. Le lieu sera agrémenté d'un vaste jardin regroupant exclusivement des espèces endémiques de la Grande Île, dans un esprit de respect du patrimoine et de l'environnement.