Angola: Le ministre de la Défense participe à la Foire d'Abu Dhabi

Luanda — Une délégation du ministère de la Défense nationale et des vétérans de la patrie participe, du 20 au 24 de ce mois, à la 16e édition de l'Exposition et conférence internationale de défense (IDEX) et à la 7e Exposition de la Défense navale et sécurité maritime (NAVDEX), qui a lieu aux Emirats Arabes Unis.

La délégation angolaise est conduite par le ministre João Ernesto dos Santos dans ces événements, qui ont débuté simultanément ce lundi, à Abu Dhabi, la capitale politique et administrative des Émirats arabes unis.

Se déroulant sous le haut patronage du Président des Emirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ces activités connaissent la participation de plus de 1.350 entreprises liées au secteur de la Défense et de la Sécurité de 65 pays.

Après l'inauguration de l'exposition et de la conférence internationales sur la défense (IDEX 2023) par le cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, le ministre João Ernesto dos Santos, accompagné du secrétaire d'État à l'industrie militaire, Afonso Carlos Neto, et de l'ambassadeur angolais dans ce pays, Albino Malungo, a visité plusieurs pavillons où sont présentés des produits et des nouvelles technologies de l'industrie de la défense.

L'IDEX-2023 est l'une des expositions de défense les plus importantes au monde et la plus grande de la région du Moyen-Orient.