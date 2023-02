Sénégal: Ligue 1 - Casa sport, Guediawaye Fc et Diambars Fc - Le tiercé gagnant tire le bilan de la phase aller

L'équipe de Casa Sport a endossé, à l'issue de la 13e journée disputée le week-end dernier, le symbolique titre de champion de la phase aller. Dans son bilan, l'entraineur Ansoumana Diédhiou relève que le club ziguinchorois a fait mieux que lors de la précédente saison où il a été sacré champion. A côté du leader, Guédiawaye Fc et Diambars forme le tiercé gagnant à mi-parcours. Une position que leurs entraîneurs respectifs Souleymane Diallo et Bruno Rohart ont diversement appréciée, via les statistiques réalisées lors cette première partie du championnat de Ligue 1.

Avec (25 points +5 ), sept victoires, quatre matchs nuls, deux défaites et avec 17 buts inscrits, contre 12 encaissés, le Casa Sport a fait mieux que la dernière saison. C'est ce que Ansoumana Diédhiou, a retenu au lendemain de la fin de la phase aller du championnat de Ligue 1 disputée le week-end dernier. Dans son bilan, l'entraineur du Casa Sport a noté un net progrès de l'équipe championne en titre. " Il y a une amélioration par rapport l'année dernière. Dans le secteur offensif, nous en sommes à 17 buts marqués cette année. En dépense, nous avons beaucoup de regret parce que nous étions à six buts encaissés alors qu'aujourd'hui, en ce moment, nous avons encaissé 11 buts. On a régressé sur le plan défensif. Globalement, nous avons plus de points que l'année dernière. Nous avons actuellement 25 points contre les 21 points de l'année dernière. Donc, il y a un net progrès. Cette année, nous voulons faire plus que l'année dernière ", a-t-il indiqué sur les ondes de radio Sénégal. Même si son équipe a pu se placer dans le tiercé gagnant avec une place de dauphin, l'entraineur Souleymane Diallo de Guédiawaye Fc relève un bilan mitigé. En 13 journées, l'équipe de la banlieue a engrangé 24 points et un bilan de 7 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites. Les Académiciens ont pour le moment la deuxième meilleure attaque du championnat avec 19 buts marqués et 10 buts encaissés. Si cette bonne tenue en attaque reste le point positif dans le parcours, l'entraineur des Crabes estime que l'équipe de la banlieue n'a pas pour autant réalisé l'objectif qu'il s'était fixé et qui est d'atteindre la barre des 29 points." Notre bilan est positif même si on est un peu mitigé.

On avait voulu orienter l'évaluation de cette première partie sous deux angles. Le premier qui consiste en la position que l'on avait fixée pour, à la fin de cette première partie, être sur le podium. Sur cet angle, nous avons une satisfaction parce que nous avons terminé deuxième à un point derrière le Casa Sport avec 24 +9. On a marqué 19 buts contre 10 encaissés. Donc, nous avons la deuxième meilleure attaque derrière Diambars. Sur ce plan il y a des éléments de satisfaction ", soutient-il. Avant de poursuivre : "Par contre dans notre deuxième angle de réflexion, à savoir le nombre de points, on s'est fixé une barre de 28 points. Mais, malheureusement, on est légèrement en retard. On est à 24 points et on est en retard de quelques points. Nous avons la possibilité de réduire cet angle dès l'entame de la deuxième partie. Nous allons essayer de travailler dans cet angle. Mais dans l'ensemble, nous avons fait une première partie acceptable ".

Délogé de son fauteuil au terme de la phase aller et relégué à la troisième place du podium, Diambars FC reste sur une bonne lancée et entend se maintenir dans le haut du classement. Pour l'entraineur Bruno Rohart, la troisième place est déjà une belle récompense des efforts consentis par le staff et les joueurs. "C'est magnifique de terminer les matchs aller sur le podium et à un point du leader. La semaine dernière, le Casa Sport et Guédiawaye avaient 23 points. Le Casa Sport et Guédiawaye ont respectivement 25 et 24 points. A la fin de préparation, au cours de l'hivernage, on était loin de penser que l'on aurait pu être sur le podium. C'est le fruit d'un gros travail, un investissement de la part de tous. Que ce soit le staff, les joueurs ", analyse-t-il. Selon le technicien du club de Saly, le titre de champion n'est pas un objectif focal cette saison. "Il faut continuer à travailler dur et continuer à mettre les bouchées doubles pour être le plus haut et le plus longtemps possible. C'est vrai que le titre de champion n'est pas un objectif pour notre club. Mais si on a la possibilité de rester en haut et de jouer un rôle, on ne va pas s'en priver ", ajoute-t-il.