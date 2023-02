Sénégal: Visite chez le khalife des layennes - Macky réaffirme sa détermination à faire régner l'ordre

Comme chaque année, à la veille des commémorations des événements marquants des différentes familles religieuses, le chef de l'Etat, Macky Sall était l'hôte du Khalife général des Layennes à Yoff hier, lundi 20 février 2023. Cette visite qui entre dans le cadre de la célébration du 143e Appel de Seydina Limamou Lahi, a été un prétexte pour Macky Sall de réitérer sa détermination à faire régner l'ordre au Sénégal non sans appeler à l'encrage dans "l'Islam sénégalais" vieux de plus d'un millénaire.

Le président de la République Macky Sall reste déterminé à faire régner l'ordre. Dakaractu, rapportant sa visite hier, lundi 20 février 2023, à la famille de Seydina Limamou Lahi, signale qu'il a annoncé que, "L'État prendra toutes les mesures nécessaires pour le maintien de la paix et la stabilité du pays". Selon toujours la source, Macky Sall promet aussi "qu'aucun laisser-aller ne sera permis, car personne n'acceptera que ce qui se passe dans certains pays puisse toucher le Sénégal".

Par ailleurs il a invité les parents à davantage veiller à l'éducation de leurs enfants. Selon lui, l'État ne peut pas entrer dans chaque maison pour éduquer les enfants. Dès lors, insiste-t-il, il revient aux parents de s'atteler à cette tâche. C'est pourquoi, s'adressant aux guides religieux, le président Sall a appelé à conscientiser davantage les talibés sur la situation.

Aussi le chef de l'Etat a-t-il loué la pratique de l'Islam au Sénégal, vieille de plus de 1100 ans, qui est, selon lui, "un gage de stabilité". Et d'ajouter : "Nous devons respect et considération à nos guides religieux" dont les legs doivent guider tout le monde. Il s'agit, entre autres, des efforts de Mame Limamou Lahi à Yoff, Serigne Touba, à Touba, El Hadj Malick Sy à Tivaouane, El Hadj Omar Foutiyou Tall, etc.

A signaler que la communauté Layennes célèbre, à partir de ce jour, la 143e édition de l'Appel de Seydina Limamou Lahi. Aujourd'hui, mardi 21 février, les activités commémoratives auront lieu à Cambérène, avec une cérémonie d'ouverture que présidera la famille du guide suprême des Layennes.

La suite de l'évènement (dans la soirée du mardi et le lendemain mercredi), est consacrée au pèlerinage à Diamalaye, Ngor et Yoff. La cérémonie officielle est prévue dans la soirée du mercredi 22 février à Yoff. Pour cette édition, le thème de l'Appel est : "La paix et le développement à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Lahi".