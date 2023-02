Sénégal: Saint-Louis - Abdoulaye Baldé sur le programme de développement touristique (pdt/sl) - " Livrer très rapidement les projets mais des projets de qualité "

Le Directeur Général de l'APIX était hier, lundi 20 février, dans la région de Saint-Louis où il a dirigé une mission d'évaluation de l'ensemble des projets relatifs au Programme de Développement Touristique de Saint-Louis et de sa Région (PDT/SL). Selon Abdoulaye Baldé, il est nécessaire de livrer très rapidement d'ici la fin de l'année les projets et veiller à ce qu'ils soient de qualité. Il a annoncé par la même occasion un vaste programme qui prendra en compte l'amélioration du chantier de la Place " Baya Ndar " et la réhabilitation de certaines composantes telles que le village artisanal, la Maison du patrimoine entre autres.

En présence du Directeur de l'Agence Française de Développement (AFD) Bureau de Dakar, du Ministre-maire de Saint-Louis Mansour Faye et du Gouverneur de la région Alioune Badara Sambe, le Directeur Général de l'APIX, Abdoulaye Baldé, a fait savoir que sa visite s'inscrit dans une mission d'évaluation de tous les projets du Programme de Développement Touristique de Saint-Louis et de sa Région. Il s'agit en effet de faire le point sur ces projets qui ont été confiés à l'APIX comme maître d'ouvrage. Celui-ci concerne la requalification de la place Baya Ndar (ex-place Faidherbe), l'avenue Jean Mermoz, la mise en service de la route de l'hydrobase, la restauration déjà achevée de la Paroisse Cathédrale Saint-Louis, le village artisanal et l'accompagnement sur la collecte des déchets au nom de la grande commune de Saint-Louis.

Il s'y ajoute aussi la préservation des patrimoines publics et privés qui est au cœur dudit projet, avec notamment la restauration de la Maison du patrimoine, le Palais du Gouverneur, la restauration des unités architecturales pour une réplique à l'identique des façades des maisons qui sont aujourd'hui classées patrimoine mondial de l'UNESCO. " Il est impératif de finir rapidement toutes les composantes pour clôturer les travaux commencés afin de rendre la ville de Saint-Louis à la mobilité de ses habitants ", a dit Abdoulaye Baldé. L'APIX qui a l'unité de la gestion du projet en charge sur sa plateforme de l'investissement, continue avec l'AFD le dernier tour d'avancement avec la supervision du Gouverneur et du maire de la commune qui veillent sur la qualité de service des entrepreneurs locaux afin de livrer d'ici la fin de l'année les ouvrages de restauration et de modernisation. Pour rappel, le Directeur Général de l'APIX et celui de l'AFD ont pris fonction il y a quelques mois.