Afrique de l'Ouest: Une nouvelle équipe dirigeante pour l'APROCOM-TOGO

A l'issue d'une AG élective extraordinaire tenue le Samedi 18 Février 2023 à Lomé, c'est une nouvelle équipe dirigeante qui a été élue à la tête de l'Agora des professionnels de la communication du Togo (APROCOM-TOGO), cette association qui regroupe les Communicateurs du Togo.

Elue pour un mandat de 3 ans, cette équipe de cinq membres est dirigée par Mme Barakat Aboudou-Salami

Mission de Dame Aboudou-Salami et ses compères, travailler prioritairement à la redynamisation de l'association. Aussi, cette nouvelle équipe entend nouer de " solides partenariats " pour le rayonnement de l'association et œuvrer aussi à la valorisation des métiers de la communication dans le pays.

Dans son mot au terme des travaux, Mme Aboudou-Salami s'est dite reconnaissante pour le résultat du bureau sortant qui a abattu un travail " colossal en une période de covid-19 ou rien n'était évident ". Elle a invité tous les membres à plus d'implication pour relever les différents défis notamment " Faire de notre association, une grande organisation au Togo " et travailler davantage sur la visibilité car " APROCOM a près de 10 ans d'existence et elle gagnerait à se faire connaitre aussi bien des professionnels des métiers de la communication que des chefs d'entreprise et des pouvoirs publics ".

Autres défis qui attendent la nouvelle présidente, elle-même "responsable Communication interne et RSE chez Togocom", et son équipe, mettre un accent particulier sur le recrutement de nouveaux adhérents, la poursuite de la collaboration avec les écoles de formation, la redynamisation des activités de renforcement des capacités en apportant de l'innovation pour " attirer et fidéliser les membres ".

Elle a pour finir invité les communicateurs à s'adapter à ce métier en continuelle évolution.

Portée sur les fonts baptismaux en 25 janvier 2014, APROCOM-TOGO a pour but d'œuvrer à la promotion des métiers de la communication au Togo. Cette association vise particulièrement à promouvoir les métiers liés à la communication des organisations, à œuvrer pour l'excellence et une culture professionnelle dans le domaine de la communication. Elle entend contribuer à l'adéquation entre la formation et l'emploi dans le domaine de la communication des organisations.