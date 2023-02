Cote d'Ivoire: Coopération ivoiro-française- Patrick Achi et une forte délégation à Paris

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, est depuis ce 20 février 2023 à Paris (France). Il y a été invité par son homologue française Élisabeth Borne. Les deux Chefs de Gouvernement évoqueront le partenariat solide et confiant entre la Côte d’Ivoire et la France. Ils échangeront également sur des sujets d’intérêt commun pour le renforcement de l’excellente coopération bilatérale. Rapporte un communiqué de presse de la Primature.

Selon la même source, le Chef du gouvernement ivoirien rencontre ce 21 février 2023, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à Bercy, avant sa rencontre avec la Première ministre, Élisabeth Borne, à Matignon. La rencontre avec le ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique va porter, entre autres, sur la coopération économique, le soutien aux grands projets tels que le Métro et l’extension de l’aéroport d’Abidjan.

Au titre des relations commerciales, en 2021, la Côte d'Ivoire est le 1er partenaire commercial de la France au sein de la zone Franc Cfa et le 2ème client de la France en Afrique subsaharienne. La France est le 2e partenaire commercial de la Côte d’Ivoire après la Chine et juste avant les Etats-Unis. Par ailleurs, la France demeure dans le peloton de tête des investisseurs dans le pays, avec des centaines d’entreprises françaises, parmi lesquelles près de 200 filiales de grands groupes, tels que France Telecom, Bouygues, Bolloré, Groupe Accor, Edf...

Les deux pays ont signé le 27 octobre 2021, à Paris, un 3ème Contrat de désendettement et de développement (C2d) d’un montant de 1,144 milliards d’Euro, soit 751 milliards Fcfa. Les deux précédents, qui s’élevaient à 1.151,1 milliards de Fcfa, ont permis le financement d'importants projets dans les secteurs de la santé, de l’agriculture, de l’éducation, de la justice et des infrastructures en Côte d’Ivoire.

Au cours de sa visite de travail du 21 au 25 février 2023, Patrick Achi sera accompagné du ministre du Budget et du portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo, du ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré et du Président du Cocan, François Amichia.

Bamba Moussa