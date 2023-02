Sénégal: Tambacounda - Les producteurs attendent 50 mille tonnes de banane

La barre des 50 mille tonnes sera atteinte cette année grâce aux rajouts de 20 mille tonnes émanant du programme de renforcement de la filière banane sénégalaise initié par le chef de l'Etat Macky Sall. C'est la conviction des acteurs de la filière dans la région de Tambacounda. Toutefois, ils sont confrontés à certaines difficultés, notamment la fourniture d'énergie solaire.

Les perspectives sont bonnes pour la filière banane. La production devrait atteindre 50 000 tonnes cette année grâce, entre autres, à l'accompagnement de l'Etat. A titre d'exemple, le Gie Yellitaare Dema et Gainakho, qui produit plus de 25 000 tonnes, a emblavé plus de 1005 hectares, s'inscrit pleinement dans l'objectif d'autosuffisance en banane, souligne Ya Sall, son directeur exécutif. " Yellitaare est une formule innovante pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire ", soutient-il. Le Gie s'active aussi dans la Rse (Responsabilité sociétale d'entreprise), en construisant des pistes de désenclavement et des cases de santé dans la zone, en plus de l'aménagement et l'équipement en irrigation de périmètres maraîchers pour les femmes.

Cependant, selon Seydou Diallo, président du Gie de Kolari, les besoins en équipement de production ne cessent de croître sans qu'ils ne soient correctement pris en charge par le marché. En effet, ils ont majoritairement recours aux matériels équipés de moteurs thermiques dont l'entretien et les frais de fonctionnement sont difficiles à supporter. En plus, les difficiles conditions d'approvisionnement en intrants comme le carburant et les pièces détachées limitent fortement la performance des équipements.

Ainsi, les sept unions zonales actives dans le secteur ont décidé de se tourner résolument vers le solaire pour remplacer les motopompes qui représentent 70 % de leur charge d'exploitation. Grâce à l'aménagement et l'installation de réseaux d'irrigation sur 500 hectares et l'installation de câbles, ces unions qui produisent plus de 85%, de la banane du Sénégal ont mis le cap sur les stations de conditionnement. Si l'on en croit Adama Ndao, secrétaire général du collectif des producteurs de banane, un accent particulier sera mis sur le remplacement du matériel végétal par des vitro plants.

Pour Ossa Mbengue, président de l'Union zonale des producteurs de la vallée de la Gambie (Aprovag), l'objectif est de trouver des alternatives pour résorber les difficultés liées à la consommation en gasoil qui, en plus d'être coûteux, est difficilement trouvable. Mais là aussi, les producteurs sont confrontés au manque de financements. En effet, la plupart des institutions de financement ne disposent pas encore de produits adaptés aux réalités des énergies renouvelables. Ce qui limite la capacité de ces coopératives à présenter des dossiers complets pour obtenir des financements. Le système d'arrosage est aussi loin d'être optimal. À ces difficultés s'ajoutent celles liées au transport, au conditionnement et à la livraison.