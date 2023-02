Sénégal: Incendie au garage Khothiary de Tambacounda - Un blessé et des marchandises d'une valeur de 80 millions FCfa réduites en cendres

Un violent incendie est survenu lundi soir au marché du garage Kothiary de Tambacounda qui abrite plusieurs commerces, occasionnant un blessé et réduisant en cendres des marchandises estimées à plus de 80 millions FCfa. Le feu s'est déclaré vers 20 heures et a ravagé dix magasins remplis de marchandises. La cause du sinistre n'est pas encore connue, selon le gouverneur de Tambacounda, Omar Mamadou Baldé, qui s'est rendu sur les lieux. Les enquêtes de la police et des sapeurs-pompiers pompiers vont certainement permettre d'élucider l'origine de l'incendie.

Le gouverneur s'est, toutefois, félicité de la réactivité des services de secours, notamment les sapeurs-pompiers, et du comité régional de sécurité. En moins d'une dizaine de minutes, tous les agents se sont projetés sur les lieux pour essayer de circonscrire le feu. Si le bilan se limite à un blessé et une dizaine de magasin consumés, c'est grâce à l'arrivée prompte des secours, ajoute M. Baldé. Il a fallu faire appel a toutes les entités qui disposaient de citernes notamment Sen'Eau, les services des Eaux et Forêts, des entreprises qui exécutent des chantiers dans la ville.

Cependant, le gouverneur a déploré l'attitude des populations qui ont refusé de laisser passer les secours. Il a fallu déployer l'escadron de Gendarmerie et le Groupement mobile d'intervention (Gmi) pour faciliter l'intervention des secouristes. L'autorité a appelé les citoyens à faire preuve de plus de civisme et a exprimé sa compassion ainsi que celle du Chef de l'Etat aux sinistrés.