Afrique: En marge de la 47ème Assemblée générale de la FANAF à Kinshasa - Le DG Kabongo Moba déterminé à redorer l'image de la Sonas au plan international

La République Démocratique du Congo, pays cher au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, abrite depuis hier lundi 20 février 2023, la 47 ème Assemblée Générale de la Fédération des Société d'Assurances de Droit National Africaines (FANAF en sigle).C'est le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a présidé la cérémonie du lancement officiel de ces assises qui se tiendront du 20 au 24 février 2023 au Palais du Peuple. Ainsi, l'ouverture de ces assises a connu la participation de plusieurs autorités, notamment le président de la Fanaf, Cesar Ekomie Affene; le président de l'ASAR Vincent Muepu et le Directeur général de l'ARCA Alain Kanyinda. Le comité de gestion de la Société Nationale d'Assurances (Sonas) que dirige Me Kabongo Moba Clément Désiré était présent au rendez-vous.

Ces assises sont placées sous le thème: " L'assurance africaine: comment exploiter au maximum son potentiel pour une prospérité partagée". En effet, pendant cinq jours, près de 1.000 assureurs africains venus des quatre coins du continent échangent et débattent sur ce thème, qui englobe une panoplie de questionnements, auxquelles devront répondre les participants afin de relever les vrais défis du secteur des assurances africain. Pour gagner le pari de cette rencontre, des leaders africains dudit secteur aussi important et bénéfique pour les populations africaines, les participants travaillent en panels suivant les préoccupations et difficultés auxquels fait face ce secteur.

Sonas: Me Kabongo à la conquête de l'excellence

Parmi les grandes figures de cette rencontre des assureurs africains figure le D.G de la Sonas, qui prend une part active à cette assemblée de la Fanaf. Prenant la parole à l'occasion, il a déclaré : "Je suis heureux en tant que manager responsable d'une société d'assurance de participer à cette assemblée générale qui vise à réfléchir sur comment redynamiser, relancer et développer l'industrie d' assurance en Afrique en général et en République Démocratique du Congo en particulier".

En effet, la Sonas est la première société congolaise d'assurances. Elle incarne cette qualité de leader du secteur d' assurances dans le pays. Selon les analyses faites, il semble que le taux de pénétration est faible. Et, il a toujours fait objet d'une interrogation. Comment faites-vous pour réajuster ce cas?".

Répondant à cette question, Me Clement Désire Kabongo a fait savoir à l'assistance que la faiblesse du taux de pénétration n'est pas seulement l'affaire de la RDC mais de toute l' Afrique. Raison pour laquelle, le thème retenu doit leur permettre de réfléchir profondément dans le cadre de cette assemblée générale devra les aider à savoir comment trouver de stratégies efficaces pour tant soit peu ouvrir les possibilités aux assureurs de pénétrer davantage le marché d' assurance en Afrique".

En abordant la question de l'apport de la Sonas à la 47ème assemblée générale de la Fanaf, le patron de la société mère des assurances a souligné qu'il s'agit d' un apport humain, parceque nous sommes là présents avec un bon nombre du personnel. Car nous employons le gros du personnel dans le monde des assurances en RDC pour participer, cogiter et réfléchir avec les autres pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions aux problèmes qui nous préoccupent tous", a-t-il conclu..

Parmi les participants de la Sonas à cette 47ème assemblée générale, on note aussi la présence du président du Conseil d' Administration de la Sonas, Jean Robert Kumabwenyi et du Directeur général adjoint, Daniel Musangu, ainsi que des cadres et agents.

Il sied de rappeler qu'en 2010, la Sonas était dans une position de monopole dans le secteur. Ainsi, elle avait a eu le privilège d' organiser la 34ème assemblée générale de la Fanaf.