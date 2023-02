Congo-Brazzaville: Photographie - Une distinction de plus pour Mirna Kintombo

L'année 2023 commence bien et s'annonce riche pour le photographe congolais, Mirna Kintombo, qui vient d'être désigné lauréat de l'appel à visuels pour la saison de l'Institut des Afriques (IdAf) 2023.

" Bravo au photographe Mirna Kintombo, lauréat de notre appel à visuels pour la communication de la Saison de l'IdAf 2023 ouvert aux jeunes artistes du continent africain et des Caraïbes ! Nous avons hâte de vous dévoiler le beau visuel de la Saison conçu à partir de la photographie soumise par l'artiste et grâce au travail graphique d'Hugo Marchais. En attendant, quelques photos de Mirna Kintombo sur notre page Facebook, pour vous mettre l'eau à la bouche ", a posté IdAf, le 16 février dernier, tout en remerciant le jury composé de Blick Bassy, Virginie Andriamirado et Nadine Hounkpatin qui a pris le temps et le soin d'étudier les différentes candidatures de cet appel à visuels.

Depuis le début de l'année, c'est la deuxième distinction que reçoit Mirna Kintombo, après celle du concours en photographie initié dans le cadre de la première édition de Phot'Art afro festival qui s'est tenu du 14 au 19 février à Lomé, au Togo. Photographe autodidacte, son premier travail photographique s'illustre pendant l'atelier des collectifs organisé par le Collectif Génération Elili dont il est membre, avec le soutien de l'Institut français de Paris et l'Institut français du Congo (IFC), à Brazzaville. Grâce à l'IFC, il bénéficie d'un certain nombre de formations animées par la photographe française Aurore Vino, en 2018, et par le photographe congolais Baudouin Mouanda, en 2020, à l'IFC.

Lauréat du 2e prix spécial à la deuxième édition de la semaine de la photographie du Bénin (Lasephobe), Mirna Kintombo a fait plusieurs expositions au Congo, notamment à Brazzaville sur le projet " 140e anniversaire de la ville de Brazzaville " organisé par l'IFC en partenariat avec la mairie de Brazzaville en 2020 ; à la première et la deuxième édition des Rencontres internationales de la photographie d'auteur de Brazzaville (Kokutan'Art) en 2021 et 2022. Par ailleurs, il a participé à l'exposition internationale itinérante de Brazzaville, dénommée Flash Brazza, en août 2022, devant le gymnase Maxime-Matsima de Makélékélé.

En ce moment, Mirna mène plusieurs recherches sur la photographie écologique qui lutte contre la déforestation de la planète ainsi que sur le projet " Danses en apesanteurs " à Brazzaville.