Congo-Brazzaville: 7e ART - " Simon Kimbangu " à l'affiche au Centre Wallonie-Bruxelles

Le long métrage du réalisateur est programmé ce 21 février à 15h. La projection d'entrée libre fait suite à son avant-première du 16 décembre, au CinéBuzz.

Comédien et maintenant acteur par la force des choses, le réalisateur campe lui-même le personnage principal du film, en l'occurrence le défunt prophète Simon Kimbangu. Le long métrage en lingala porte sur l'histoire tourmentée de l'illustre personnage né à Nkamba, en 1887. Fidèle de l'église baptise d'alors, il a reçu son baptême à la Baptist Missionary Society en 1915. Il y a reçu une formation de catéchiste et devient naturellement prédicateur dans les années 1920. Le récit du film repose sur la biographie de celui qui est tenu aujourd'hui pour le père fondateur du Kimbanguisme qui, à la base, était plutôt un mouvement religieux mal vu par l'état colonial.

Le film "Simon Kimbangu" se focalise sur deux ans, 1920 et 1921. L'histoire racontée se passe à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, Nkamba où se trouve à ce jour la fameuse cité sainte du Kimbanguisme, appelée Nouvelle Jérusalem et des villages avoisinant du Kongo central. Cherchant à coller de près à la biographie du défunt, grand-père de l'actuel chef spirituel, son homonyme, Masumu Debrindet, s'est documenté à la source. Ainsi, outre les archives portant sur la tragédie autour de l'illustre personnage, il a procédé à des entretiens personnels avec Simon Kimbangu Kiangani. Il a fallu plus d'une décennie au réalisateur pour donner le jour au long métrage qu'il présente comme un témoignage du passé.

A travers son film, Ndungi Mambimbi se propose de défaire " les mensonges racontés par les Occidentaux " sur la vie de Simon Kimbangu. Rétablir la vérité sur les faits qui gravitent autour de cette histoire falsifiée présentée à l'avantage de la colonie. Les contours du procès de Simon Kimbangu qui, selon le Centre de recherche et d'information socio-politique d'alors s'est appuyé sur " un acte d'accusation faussé, une procédure arbitraire ".

La condamnation qui s'ensuivra, sa détention et sa mort le 12 octobre 1959, toutes les péripéties de sa vie et les vraies motivations de la colonie dérangée par son discours sur l'émancipation du peuple noir sont évoqués de manière claire le long du récit. Une image plus éclairée est offerte de la sombre histoire qui mène à la naissance de l'actuelle Église de Jésus Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Cette dénomination devenue officielle depuis 1987 remplace l'ancienne appellation de l'Eglise kimbanguiste qui jusque-là était Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu.