Congo-Kinshasa: Coupe de la Confédération - Mazembe et Lupopo dominés par Young Africans et Marumo Gallants

Le week-end n'a pas été favorable pour deux clubs de Lubumbashi engagés en Coupe de la Confédération, le Tout Puissant Mazembe et le Football Club Saint Eloi Lupopo.

Le 19 février au Benjamin-Mkapa National Stadium de Dar Es Salam, le Tout Puissant Mazembe a perdu face à Young Africans de Tanzanie. Un but à trois, c'est le score de ce match comptant pour la deuxième journée de la phase des groupes en faveur du club tanzanien avec une bonne colonie des Congolais anciens de l'AS V.Club de Kinshasa. Le Zambien Kennedy Musonda (7e minute), le Tanzanien Mudathiri Yahya Abbas Abasi (11e minute) et le Congolais Tuisila Kisinda (90e minute) ont marqué pour Yanga. Le but des Corbeaux du Grand Katanga a été l'œuvre du Zambien Alex Ngonga à la 80e minute.

Pour cette rencontre, le coach Pamphile Mihayo Kazembe et son adjoint Andy Magloire Mfutila ont titularisé le gardien de but camerounais Narcisse Junior Nlend. Dans le champ, Djos Issama Mpeko (remplacé à la 46e minute par Joël Beya), Johnson Atibu Radjabu, Kevin Mondeko et Ernest Luzolo Sita en défense, l'Ivoirien Christian Koffi Kouamé, Glody Likonza (remplacé à la 35e minute par Serge Mukoko Tonombe), et Philippe Kinzumbi au milieu de terrain. En attaque, on a retrouvé Alex Ngonga déjà buteur en première journée contre Real de Bamako, Adam Bossu Nzali (remplacé à la 87e minute par Patient Mwamba) et Jepthé Kitambala (remplacé à la 46e minute par le Zambien Tandi Mwape).

Du côté de Young Africans, des Congolais ont été titulaires, notamment Joyce Lomalisa, Djuma Shabani, Yannick Bangala Litombo (remplacé à la 88e minute par Mauya), Jésus Moloko Ducapel (remplacé à la 88e minute par Mzize) et Fiston Mayele. Le troisième buteur Tuisila Kisinda est monté sur l'aire de jeu à la 67e minute, à la place de Yahya.

Dans l'autre match du groupe, Real Bamako du Mali a été tenu en échec, au stade du 26-mars de Bamako, par l'US Monastir de Tunisie par un but partout. Makan Samabaly ouvrait la marque pour le club malien à la 48e minute et Zied Aloui égalisait pour le club tunisien à la 77e minute. Au classement du groupe, Monastir est premier avec 4 points, devant Mazembe et Young African qui ont chacun 3 points. Real Bamako est lanterne rouge avec 1 point en deux sorties. Mazembe joue son prochain match à domicile dans son stade de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, contre Monastir.

Lupopo broie du noir...

Club rival de Mazembe, le FC Saint Eloi Lupopo a pour sa part enregistré son deuxième revers dans cette phase des groupes de la C2 africaine. Battu copieusement en Algérie en première journée par l'USM Alger 0-3, le team bleu et or de Lubumbashi s'est incliné le même dimanche " à domicile " au stade Levy- Mwanawasa de Ndola, en Zambie, par 1-2, devant Marumo Gallants d'Afrique du Sud. Mpho Mvelase à la 24e minute et Ranga Piniel Chivaviro à la 42e ont permis aux Sud-Africains de mener en première période, avant la réduction du score de l'expérimenté Patou Kabangu Mulota à la 82e minute.

A propos de la composition du coach malien Mohamed Magassouba, le gardien de but togolais Youssouf Morou a gardé les perches des Cheminots de Lubumbashi. Dans le champ, il y a eu Jeancy Demani Lita, le Nigérien Amadou Harouna, Chadrac Noka Issaka, le Togolais Issifou Bourahama, le Congolais de Brazzaville Mick Harvy Itali Ossété (remplacé par Bola Lobota à la 46e minute), Masini Dimbu, Massamba Kiesse Touré (remplacé par Mika Miché à la 46e minute), Kasongo Munani (remplacé par Patou Kabangu à la 66e minute) , Josué Kazemba Baso (remplacé par Malanga Horso Mwaku à la 46e minute) et le Togolais Abdou Samiou Tchatakora (remplacé par le Gabonais Junhior Bayanho Aubiang à la 78e minute). Lupopo a certes possédé beaucoup plus de balle (57%), mais avec très peu de danger apporté dans le camp adverse avec seulement onze tirs dont deux cadrés contre quatorze tirs et cinq cadrés du côté de Marumo Gallants.

Dans l'autre match du groupe, Al Akhdar Sport Club de Libye et l'USM Alger d'Algérie se sont quittés sur le nul d'un but partout. Suhaib Sulaima Shafshuf a marqué sur penalty à la 67e minute pour le club libyen, avant l'égalisation de l'USMA par le Botswanais Tumisang Orebonye à la 77e minute. Au classement, Lupopo est bon dernier avec zéro point en deux matches. Marumo Gallants occupe la première place du groupe avec 6 points, devant l'USM Alger (4 points) et Al Akhdar SC (1point).