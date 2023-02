Congo-Brazzaville: Vie des partis - L'Upads dévoile les huit axes retenus pour 2023

Dans la foulée de la présentation de ses vœux de Nouvel An à la presse, le premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads), Pascal Tsaty-Mabiala, a annoncé les huit axes de travail retenus par ce parti pour cette année.

La préparation et la tenue du prochain congrès, la restructuration du parti sur l'ensemble du territoire national, la communication et la visibilité du parti, l'animation du parti et la mobilisation des militants sont, entre autres, les axes retenus par l'Upads pour cette année. Il en est de même de la formation des militants ainsi que la préparation des échéances prochaines et le suivi des élus du parti. Le financement des activités de l'Upads, la solidarité et enfin le suivi de l'action gouvernementale complètent ces axes.

Pascal Tsaty-Mabiala a indiqué que pour renforcer le travail participatif, il est envisagé la tenue à Brazzaville des conférences des présidents des coordinations départementales et la réception des nouveaux promus au Conseil national et au Bureau politique.

Il a, une fois de plus, saisi cette occasion pour réitérer son appel au rassemblement, à l'unité et à la réconciliation au sein du parti. " En ce qui nous concerne, nous avons donné tous les gages de cette politique d'apaisement pour accueillir dans la dignité ceux de nos camarades qui, pour des raisons qui sont les leurs, ont voulu tenter une autre expérience en dehors de l'Upads ou se sont volontairement mis à l'écart de notre marche commune ", a-t-il déclaré.

" L'admission à titre exceptionnel de soixante camarades au Conseil national dont deux au Bureau politique et un au secrétariat national participe de cette volonté de rassemblement et d'unité qui nous anime. Je ne saurais penser ni croire qu'il soit sincère de se proclamer Lissoubiste et de ne pas participer à la vie de l'outil de combat politique que Pascal Lissouba a créé et nous a légué quel que soit le prétexte ", a renchéri ce dernier.

Le premier secrétaire de l'Upads a conclu son propos en rappelant aux militants et dirigeants que l'agenda 2023 du parti éclaire le chemin à parcourir et situe la nature du combat à mener afin de redonner au parti son poids réel dans le paysage politique congolais.