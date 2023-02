Congo-Brazzaville: Développement - Les réformes au cœur du débat économique

La présidence de la République a insisté sur les actions concrètes initiées par les autorités publiques dans divers domaines, en vue de diversifier l'économie nationale. La République démocratique du Congo serait, a précisé le président Félix Tshisekedi Tshilombo, " dans une dynamique de changement vers des horizons positifs ".

Même si la bonne volonté du gouvernement de la République est immuable, la Fédération des entreprises du Congo (FEC) a appelé plutôt à un soutien de l'industrie nationale par les capitaux congolais. Les enjeux et défis majeurs de l'économie nationale était au centre des échanges fructueux entre la présidence de la République et le premier patronat national.

En effet, le secteur privé est revenu sur l'une des promesses de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de créer des millionnaires congolais. Dans l'ensemble, les réformes initiées visent, entre autres, à améliorer le cadre macro-économique ainsi qu'à renforcer la transparence et la gouvernance. Par ailleurs, les réformes en question vont accompagner la mise en œuvre des projets prioritaires stratégiques de manière à catalyser et à accélérer la croissance du développement durable. Parmi les projets en question, il y a, par exemple, la réindustrialisation de l'économie congolaise à travers le développement des zones économiques spéciales et des parcs agro-industriels dans six zones industrielles.

Si la FEC tient à l'accomplissement de cet engagement électoral, tout devrait passer, selon elle, par un accompagnement et une protection de l'industrie nationale. Reconnue comme un canal propice de création d'emplois et de mobilisation des consommations intermédiaires, cette industrie ne peut se débattre seule. Pour résumer de manière plus explicite, Albert Yuma, le président de la FEC, a rappelé le principe que " tout article importé est substituable par une production locale ". Comme l'a soutenu le patronat national, le secteur privé souscrit à la volonté des autorités nationales de disposer d'une industrie forte. Pour le secteur minier, il doit continuer à être considéré comme une industrie à part entière. La FEC a appelé au développement industriel de la chaîne de valeurs des véhicules électriques. Cela devrait bénéficier de la participation des entreprises locales.