Congo-Brazzaville/Congo-Kinshasa: Ligue des champions - L'entraîneur Shungu s'exprime après la défaite de V.Club face à Petro

L'AS V.Club est entrée du mauvais pied en phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique, battue le 19 février au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville où il jouait " à domicile " (le stade des Martyrs de Kinshasa n'étant pas homologué) par Petro Athletico de Luanda par 1-2. Son entraîneur principal, Raoul Jean Pierre Shungu, s'est exprimé en conférence de presse d'après match. De prime abord, il a parlé du manque de championnat national arrêté depuis décembre 2022 ayant un impact sur la forme des joueurs.

" Cette défaite s'explique par deux mots, le manque de championnat et de compétition. Depuis le mois de décembre, il n'y a pas de championnat et nous ne pouvons pas être au niveau des autres clubs. Avant le championnat, on avait un autre niveau et quand ce dernier s'est arrêté, tout aussi s'est arrêté ", a expliqué Raoul Jean Pierre Shungu. " C'est pénible et je l'avais dit avant le match que le handicap serait le manque de compétition. On n'avait pas une équipe compacte parce que nous avons laissé beaucoup d'espace au milieu du terrain et l'équipe adverse en a profité ", a-t-il ajouté.

Le technicien congolais a toutefois entretenu un peu d'espoir pour le prochain match, indiquant : " Nous sommes déçus un tout petit peu de cette défaite puisqu'on avait la possibilité en seconde mi-temps de revenir au score. Nous avons encaissé des buts que l'on pouvait éviter. Nous n'avons pas douté de notre équipe parce qu'on savait que ce serait très dur pour nous de jouer sans compétition en jambes. Nous pensons que plus nous jouons, plus l'équipe va continuer à prendre sa forme. Pour le prochain match, l'équipe va s'améliorer. Il y a encore des matches à jouer et nous n'allons pas baisser les bras ". V.Club joue sa prochaine rencontre contre la Jeunesse sportive de Kabylie qui compte 4 points.