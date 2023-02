Congo-Kinshasa: Haut Katanga - Les agents du Programme National de l'Hygiène aux Frontières réclament leurs primes de 5 mois

Les agents du Programme national de l'hygiène aux frontières (PNHF) du Haut-Katanga ont manifesté, mardi 21 février, pour réclamer leurs arriérés de cinq mois de primes.

Ils ont organisé leur manifestation à Lubumbashi, chef-lieu de cette province.

Ces manifestants affirment que leurs primes sont bloquées, depuis octobre dernier, par les inspecteurs de l'IGF en mission dans leur établissement. Ces agents disent ne pas comprendre les raisons ayant poussé des inspecteurs de l'IGF à mener cette démarche.

" C'est ainsi que le mois d'octobre aussi 2022, Décembre 2022, Janvier et février ne sont pas payés jusqu'en ce jour. On met en péril la survie des agents et nous ne savons plus payer la scolarité des enfants et nous ne savons plus comment payer le transport pour venir travailler ", a expliqué l'inspecteur en charge de mission et formation au PNHF Haut Katanga, Jacob Mbang.

En janvier dernier, les agents du PNHF du Kongo-Central avaient entamé une grève à la suite d'une marche de protestation organisée contre le chef de service de l'IGF à Matadi.

Ces derniers accusaient Jules Alingete d'avoir bloqué leurs primes.