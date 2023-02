Afrique: L'entraîneur de l'Égypte,Mahmoud Gaber "j'ai demandé une remobilisation des troupes" !

La TotalÉnergies CAN U20 a été lancée ce dimanche 19 février 2023 au stade International du Caire. L'Égypte, quatre fois vainqueur, a été tenue en échec par le Mozambique (0-0).

Le sélectionneur Mahmoud Gaber s'est présenté à la presse à la veille du match , face au géant de l'Afrique de l'Ouest, le Nigéria " C'est une situation difficile mais pas compliquée.

"on va corriger nos erreurs, aller de l'avant.j'ai demandé une remobilisation des troupes.

"On ne va pas s'adapter à l'adversaire, on doit appuyer sur nos points forts. il faut concentrer durant toute la rencontre.On doit se ressaisir".

Le technicien égyptien a visionné le match, Sénégal - Nigéria pour réparer des failles " on ne va pas naviguer à vue. on s'est préparé pour mieux affronter votre adversaire." .

Vainqueur à 4 reprises de cette compétition,l'Égypte veut déclencher l'opération reconquête selon le joueur Omar Fayed "on va rentrer sur le terrain avec une autre mentalité, un autre état d'esprit.

On n'a pas d'autre choix que de battre cette grande équipe du Nigéria. On va faire honneur au maillot. On ne peut pas laisser passer le train car on veut défendre nos couleurs au mondial. ".

Malheur au vaincu,les téléspectateurs du monde entier attend cette finale avant la lettre entre le Nigéria et l'Egypte qui va saliver plus d'un ce Mercredi 22 Février au Stade international du Caire,

