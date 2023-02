Ile Maurice: Smartphone - Le Samsung Galaxy S23 bientôt à Maurice

L'attente ne sera pas longue. Le Samsung Galaxy S23 débarque enfin. La période de précommande ainsi que ses prix ont été dévoilés vendredi par le représentant de la marque à Maurice. Décryptage.

La nouvelle gamme Samsung Galaxy S23 a déjà sa période de précommande qui a débuté depuis vendredi dernier. Cette précommande va permettre à ceux qui souhaitent faire l'acquisition d'un des trois modèles, Galaxy S23 standard, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra, de faire leur réservation. Bien sûr, les prix sont tout aussi différents.

La nouvelle gamme Samsung Galaxy S23 dont le design a été revu pour être plus en accord avec l'esprit des Galaxy S, se présente comme un téléphone solide et qui tient dans une main. Alors que la version Ultra vient avec un stylet pour continuer à pérenniser l'esprit de Galaxy S Note.

Pour ce qui est du design, très peu de changement si ce n'est que la S23 series est déclinée en quatre coloris pour toute la gamme : vert, lavande, crème et noir. À l'étranger, il y a des versions dites online avec des coloris spéciaux.

Sur cette nouvelle gamme, les Galaxy S23 adoptent du verre Gorilla Glass Victus 2, ce qui promet une grande résistance aux chutes, y compris les chutes sur des surfaces comme le béton, jusqu'à un mètre de la poche ou jusqu'à deux mètres lorsqu'on marche.

L'atout principal : les appareils photo. La gamme Galaxy S23 5G présente un autofocus rapide et dispose du premier appareil photo à selfie Super HDR de la marque, qui fait un bond de 30 à 60 images par seconde, pour améliorer considérablement les images et les vidéos frontales.

La série Galaxy S offre aux utilisateurs un logiciel Expert RAW, disponible exclusivement sur le Samsung Galaxy. Cette fonctionnalité propose des prises de vues et des retouches dignes d'un reflex numérique en RAW et JPEG, sans équipement photo encombrant. Les utilisateurs peuvent expérimenter l'art de la photo à expositions multiples ou capturer une vue claire de la Voie lactée avec les paramètres d'astrophoto dans l'application Samsung Camera ou l'application Expert RAW.

Au niveau des performances, la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy garantit des performances sans précédent, et la batterie 5,000 mAh du Galaxy S23 Ultra dure, selon le constructeur, plus de 20 % plus longtemps. Les performances graphiques du Galaxy S23 Ultra sont plus rapides de plus de 40 % et ses performances d'intelligence artificielle sont également optimisées de plus de 40 % afin d'équilibrer les performances et la puissance pour la photographie, la vidéographie, les jeux à faible latence.

Les téléphones Galaxy S23 5G placent la barre très haut pour les technologies de pointe conçues dans le contexte du développement durable. En effet, ils sont fabriqués avec plus de matériaux recyclés que les Galaxy S22, notamment de l'aluminium et du verre recyclés avant consommation, ainsi que du plastique recyclé après consommation provenant de filets de pêche, de barils d'eau et de bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET).

Précommande

Tous les revendeurs agréés de Samsung Mauritius ont ouvert la période de précommande le vendredi 17 février, et ce jusqu'au 27 février. Pour toute commande faite, le client recevra les écouteurs Galaxy Buds 2 Pro en cadeau. En cas de remise d'un ancien smartphone, le client aura une réduction de Rs 10 000 sur le prix normal de toute la gamme.

Prix

La série Samsung Galaxy S23 5G est affichée au tarif ci-dessous :

Galaxy S23 Ultra (5G) : Rs 67 990

Galaxy S23 Plus (5G): Rs 52 990

Galaxy S23 (5G): Rs 46 990

Modèle premium pour la photographie

Le Galaxy S23 Ultra a été conçu pour simplifier la prise de photos sensationnelles pour les photographes amateurs et professionnels selon le constructeur coréen. L'appareil dispose du système des capteurs photo numérique le plus avancé de Samsung Galaxy, adapté à presque toutes les conditions d'éclairage et conçu pour reproduire des détails.

Le Galaxy S23 Ultra, une innovation de Samsung Galaxy, est doté d'un nouveau capteur Adaptive Pixel de 200 mégapixels qui photographie des moments exceptionnels avec une précision incroyable. Ce capteur utilise le regroupement de pixels pour assurer plusieurs niveaux de traitement haute résolution à la fois.