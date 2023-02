Algérie: Début des travaux de la 3e session des consultations politiques algéro-croates

ALGER — Les travaux de la troisième session des consultations politiques algéro-croates, présidés par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani, ont débuté mardi à Alger, en présence de la délégation croate conduite par le secrétaire d'Etat aux Affaires politiques du ministère des Affaires étrangères et européennes, Frano Matusic.

A l'ouverture des travaux, M. Belani a expliqué que cette session représente l'un des mécanismes de coopération bilatérale entre l'Algérie et la Croatie à travers lequel "nous aspirons approfondir le dialogue politique bilatéral et élargir la coopération dans les domaines économique et culturel, afin de les hisser au niveau des attentes et aspirations des deux pays et leurs peuples".

A ce propos, il a assuré que tous les objectifs atteints tout au long de l'année en cours, "renforceront le dynamisme positif qui caractérise nos relations bilatérales, et constitueront inévitablement l'occasion de marquer notre volonté commune de faire avancer nos relations à des niveaux supérieurs sur la base d'un partenariat plus diversifié, et des investissements directs et mutuels gagnant-gagnant".

De son côté, Frano Matusic s'est dit ravi de célébrer le 31e anniversaire de la relation d'amitié algéro-croate, tout en rappelant l'intensité de la coopération bilatérale et l'appartenance naturelle à la Méditerranée.

A ce titre, le représentant croate a souligné l'importance d'approfondir "notre partenariat dans les secteurs politique, économique et culturel et prévenir en outre, l'aggravation des conflits en Méditerranée".

"Cette rencontre est une opportunité de suivre les avancements depuis la visite du chef de la diplomatie croate en Algérie en décembre 2021, et renforcer notre future coopération mais aussi, une bonne occasion de partager et discuter des solutions aux conflits régionaux et internationaux, notamment en Europe, au Maghreb, en Afrique et au Moyen-Orient", a conclu le secrétaire d'Etat croate aux Affaires politiques du ministère des Affaires étrangères et européennes.