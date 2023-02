Madagascar: Cyclone Freddy - Cours suspendus pendant une semaine dans plusieurs districts

Après les leçons apprises suite au passage de la tempête tropicale Cheneso, le ministère de l'Education nationale (MEN) a sorti une note d'anticipation des décisions sur les éventuels arrêts de cours pour le cyclone Freddy.

D'après cette note, les Circonscriptions scolaires (CISCO) ainsi que les Direction régionale de l'éducation nationale (DREN), en concertation avec les autorités locales, sont invitées à prendre les décisions nécessaires et appropriées concernant leurs régions et districts respectifs. La prise de décision se fera ainsi en fonction des circonstances sur place en cohérence avec les niveaux d'alerte. Les directeurs régionaux sont tenus de communiquer l'information un jour en avance via les canaux de communication disponibles.

Vigilance

Après la publication de cette note circulaire, quelques DREN ont déjà pris les précautions nécessaires bien que le cyclone n'ait pas encore touché terre. Ainsi les cours sont suspendus à compter de ce jour pour les DREN Vakinankaratra, Itasy, Fitovinany et Atsinanana. Les régions Vakinankaratra, Fitovinany et Atsinanana sont placées en alerte jaune et vert pour l'Itasy. Cette décision concerne les établissements scolaires et publics dans ces localités et concerne aussi bien le niveau préscolaire jusqu'au lycée. La reprise des cours est prévue le lundi 27 février et en fonction des circonstances sur place pour les districts qui seront fortement impactés par les intempéries.