Madagascar: Remaniement gouvernemental - 8 nouveaux ministres dans l'équipe de Ntsay Christian

Après plusieurs semaines de polémiques et de rumeurs, le remaniement gouvernemental tant attendu est finalement tombé.

Hier en début de soirée, le Secrétaire Général auprès de la Présidence, Pelandroy Espérance a convoqué la presse au Palais d'Ambohitsorohitra pour annoncer la formation de la nouvelle équipe gouvernementale. A première vue, il s'agit d'un gouvernement à la fois politique et technique. " Une décision mûrement réfléchie par le président Andry Rajoelina ", a-t-on fait savoir du côté de la Présidence de la République. Comme c'est toujours le cas lors de chaque changement de gouvernement, cette initiative prise par le président Andry Rajoelina, en concertation avec le Premier ministre Ntsay Christian, a fait des heureux et des mécontents.

Départ

8 nouveaux entrants, dont 2 femmes et 6 hommes composent la nouvelle équipe gouvernementale. Il s'agit du Général de Division Rakotoarijaona Josoa, nommé au Ministère de la Défense nationale, Yvette Sylla nommée au Ministère des Affaires Étrangères, Randriamanantenasoa Landy Mbolatiana nommée Garde des Sceaux et ministre de la Justice, Rivotiana Richard Jean Bosco nommé ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des Lois sociales, le Colonel Ndriamihaja Livah Andrianatrehina au Ministère des Travaux Publics, l'ancien Secrétaire Général auprès de la Présidence de la République, Valéry Ramonjavelo nommé ministre des Transports et de la Météorologie, Soloniaina Rasamoelina Andriamanampisoa, PCA de la Jirama et non moins Directeur général de la Société SPM vient d'être nommé ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, et Haja André Resampa, également un ancien SGP, va désormais diriger le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Il devrait faire ses preuves en vue des prochains Jeux des Îles de l'Océan Indien prévus se tenir à Madagascar.

Les Rakotonirina Léon Jean Richard, François Rakotozafy, Gisèle Ranampy, Rolland Ranjatoelina, Hatrefindrazana Jerry, Andry Ramaroson et Tinoka Roberto ont donc été remerciés. Certains d'entre eux, à l'occurrence le désormais ex-ministre Andry Goly a déjà fait une annonce relative à son départ à travers son compte Facebook avant l'officialisation du décret de nomination des nouveaux ministres. Malgré la tentative de motion de censure initiée par les députés pro-régime, le président Andry Rajoelina a décidé de renouveler sa confiance envers le Premier ministre Ntsay Christian.

Confiance

En tout cas, en opérant à ce remaniement, le président Andry Rajoelina semble clairement avoir pris la décision d'associer les résultats socio-économiques avec les objectifs politiques en vue de la prochaine élection. Yvette Sylla, Haja Resampa et Valéry Ramonjavelo sont des hommes et femmes de confiance qui ont déjà travaillé avec lui depuis belle lurette, même si le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports s'est déjà retiré du circuit politique depuis la fin de la Transition. La nomination d'Yvette Sylla au MAE est aussi un choix hautement stratégique dans la mesure où elle est une personnalité très influente au sein de l'Eglise catholique.

En tant que Coordonnatrice générale du " Vondrona Laika Katolika Mpikatroka " (VLKM), elle a joué un rôle crucial dans la campagne électorale d'Andry Rajoelina lors de l'élection de 2018. Certainement, elle sera de nouveau utile pour la prochaine Présidentielle. A noter aussi qu'elle est ambassadrice plénipotentiaire auprès de l'UNESCO et représentante du président de la République au sein de l'Organisation de la Francophonie. Le nouveau ministre de l'Energie Solo Andriamanampisoa entretient aussi de bonnes affinités avec le président de la République. Quant à eux, Rivotiana Richard Jean Bosco, député de Lalangina, et Randriamanantenasoa Landy Mbolatiana, Sénateur depuis l'année 2021, sont les représentants des parlementaires au sein de l'Exécutif. Reste à savoir s'ils réussiront à convaincre leurs pairs à Tsimbazaza et à Anosikely dont bon nombre ne cachent plus leur frustration.

Obligation de résultats

Quoiqu'il en soit, d'après les informations recueillies auprès d'un haut responsable au niveau de la Présidence de la République, ces nouveaux ministres sont soumis à un contrat-programme. Ils ont signé un accord avec le président Andry Rajoelina et se seraient engagés à réaliser des objectifs clairs avec un chronogramme établi sur un délai de trois mois à six mois.

Le Chef de l'Etat aurait exigé une obligation de résultats. Il n'est plus question de rester dans les bureaux. Les ministres doivent être présents sur le terrain et faire preuve d'efficacité et de réactivité face aux problèmes socioéconomiques et les infrastructures. A l'exemple de la nouvelle Garde des Sceaux qui se serait engagé à éradiquer la corruption au niveau du département de la Justice et redorer le blason du Corps de la Magistrature après les nombreux scandales qui ont secoué le milieu. On peut ainsi s'attendre à des sanctions exemplaires au niveau de la Justice Malagasy dans les jours qui viennent. Même engagement pour le Colonel Ndriamihaja Livah Andrianatrehina qui entend régler les problèmes de la réhabilitation des routes nationales dans les plus brefs délais.

Quant à lui, le ministre de l'Energie a pour mission de présenter un énorme projet d'implantation de parks solaires qui devraient être réalisés d'ici à la fin d'année en vue d'améliorer l'accès à l'énergie au niveau des 119 districts, conformément à ce que le président Andry Rajoelina a annoncé durant son dernier voyage à Addis Abeba. Discipline, terrain et rigueur. Ce seraient le mot d'ordre pour ces nouveaux ministres. De source proche de la Présidence de la République, la présentation officielle de ces derniers aura lieu demain au Palais d'Iavoloha lors du Conseil des ministres.

Ce sera aussi l'occasion de l'habituelle photo de groupe. Sauf changement de dernière minute, leur premier Conseil sera aussi une occasion pour eux de présenter publiquement leur programme respectif. Une sorte de grand oral devant le Président de la République, le Premier ministre Ntsay Christian, leurs autres collègues ministres, ainsi que la presse.