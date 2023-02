Madagascar: AMIT - 1 000 jeunes plants mis en terre à Ambalavao Ambatofotsy

L'Association Médicale Inter-entreprises (AMIT) vient d'accomplir son devoir envers la nation.

En effet, 1 000 jeunes plants d'espèces de " ravintsara " et d'acacia, ont été mis en terre sur un site de reboisement dans la commune rurale d'Ambalavao Ambatofotsy, dans le district d'Atsimondrano. Plus de 170 employés ont été mobilisés. L'AMIT travaille en partenariat avec cette collectivité territoriale décentralisée, pour assurer la pérennisation de ce projet de reboisement. " Nous avons d'ailleurs alloué un budget pour l'entretien des jeunes plants pour ne citer que la mise en place des pare-feux, le regarnissage des plants qui n'ont pas poussé, et ce, en engageant les communautés locales ", explique le Directeur général de l'AMIT, Manitra Hervé Andrianaly.

Il est à noter que cette association médicale ayant pour mission de veiller à la santé des travailleurs et de leurs familles, regroupe actuellement près de 600 entreprises et 128 500 employés affiliés dans tout Madagascar. Elle entame la célébration de son 60e anniversaire cette année sous le thème de " La digitalisation, vecteur de l'innovation au profit des adhérents et affiliés de l'AMIT ".

De nombreux événements seront d'ailleurs organisés à cette occasion. " La digitalisation permet aux affiliés de consulter n'importe quel centre médical de l'AMIT, parmi les six qu'il compte à ce jour. Les maladies liées au stress dans le travail constituent l'une des principales maladies affectant les employés actuellement ", a-t-il conclu.