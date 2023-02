Madagascar: Réchauffement climatique - Le seuil des +1,5°C atteint d'ici 10 ans, selon une Intelligence artificielle

C'est une conclusion tirée des calculs d'une Intelligence Artificielle sur le réchauffement climatique, selon laquelle l'atteinte du seuil critique arriverait plus tôt que ce que l'on pensait.

En 2033, le réchauffement de la planète dépassera le seuil critique des +1,5°C, et ira même jusqu'à +2°C d'ici 2050. C'est sur la base de calculs d'une Intelligence Artificielle (IA) que celle-ci arrive à cette conclusion, prise au sérieux par des scientifiques considérant que les performances de l'IA sont crédibles et ses conclusions, plus fiables que les modèles climatiques des climatologues. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue scientifique américaine PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Conséquences

Pour rappel, le réchauffement de la planète en est actuellement à +1,2°C par rapport à l'ère préindustrielle. L'Accord de Paris en 2015 a fixé l'objectif de maintenir à tout prix le réchauffement en dessous de +1,5°C et de ne jamais dépasser les +2°C. Ce seuil des +1,5°C est considéré comme un seuil critique car amènerait à augmenter fortement les risques de sécheresses, d'inondations et autres phénomènes climatiques extrêmes, avec ce que cela implique de conséquences sur la survie des humains.

Échec

Ainsi, en dépit des démarches entreprises au niveau mondial pour freiner le réchauffement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le résultat reste loin des ambitions. Les calculs de l'IA aboutissent à plusieurs scénarios qui tendent tous vers l'atteinte du seuil +1,5 °C dans une dizaine d'années.

Cette conclusion de l'IA n'est pas loin des prévisions des scientifiques au sein du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) qui indiquent l'horizon 2040, et même avant, pour l'atteinte du réchauffement entre +1,6 et +1,9°C.

Quant au seuil des +2°C, il est de l'ordre du possible qu'il soit atteint avant 2065. Ce seuil serait atteint dès 2050 si la planète maintient son niveau d'émission à effet de serre. Pour le GIEC, ce seuil serait atteint entre 2040 et 2060.