Madagascar: Partis politiques - Des tensions toujours réelles au sein du TIM et IRD

Depuis plusieurs mois, HanitraRazafimanantsoa et Fidèle RazaraPiera, n'ont plus mis leurs pieds dans les réunions politiques avec le parti Tiako i Madagasikara.

Les deux députés de l'opposition, élus sous les bannières de ce parti, ont pris leur distance par rapport à leur propre famille politique. Une attitude qui n'est plus restée à la discrétion des quatre murs du TIM mais s'étale au fil du temps en public. Ils s'abstiennent au meeting politique de leur parti, évitent les réunions avec les autres députés du TIM, boycottent les rencontres menées par Marc Ravalomanana.

Et récemment, ils ont mis en place une nouvelle plateforme politique qui piétine les platebandes du RMDM dans lequel le TIM est très actif. Ils sont en train de fonder leur propre nouvelle alliance pour briller au sein d'une opposition divisée. Hanitra Razafimanantsoa et Fidèle RazaraPiera, qui tentent de surfer sur cette vague de division, ont déjà un pied hors du parti Tiako i Madagasikara. Et sur les ondes, les deux animateurs de l'émission dissidente de " Miara-manonja " affichent rarement leur appartenance au parti TIM.

Le parti présidentiel peine également à recoller les morceaux après la motion de censure avortée de décembre dernier à l'assemblée nationale. Les députés de la majorité ont monté une fronde contre le gouvernement Christian Ntsay et réclament le départ du premier ministre après avoir exprimé leur lassitude aux " échecs " et " déboires " de l'exécutif. Le président de la République est vite monté au créneau et dénonce une " tentative de déstabilisation " alors que le coup de théâtre provient de son camp à la chambre basse.

Les relations se refroidissent entre Mahazoarivo et Tsimabazaza, les levées de boucliers se manifestent parmi les députés de l'IRD. Deux mois après les faits, la tension est toujours sentie et certains députés ont du mal à garder leur sang-froid quand il s'agit de soulever certains cas qui peuvent gêner les ministres. Récemment, le député IRD du quatrième arrondissement d'Antananarivo, Paul Bert Rahasimanana, a évoqué les constructions illicites et illégales dans le quartier de Mahamasina et de ses environs.