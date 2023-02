Madagascar: Cyclone tropicale Freddy - Les Hautes terres centrales sur sa trajectoire

Le cyclone tropical Freddy poursuit son avancée. Malgré une perte de puissance observée, le système est tout de même puissant pour les zones habitées du pays.

" Une fois rentré sur terre, Freddy poursuivra sa trajectoire vers les Hautes terres centrales durant la nuit de mardi à mercredi pour sortir en mer dans le Canal de Mozambique au niveau de la région de Menabe ou Atsimo-Andrefana dans l'après-midi de mercredi ". C'est ce qu'on peut lire dans le bulletin spécial publié par la direction générale de la météorologie à 10 heures locales hier. Une annonce qui n'augure rien de bon pour les régions concernées directement ou non par ce cataclysme qui se rapproche de plus en plus du pays. Lesdites régions n'étant pas suffisamment préparées à faire face à un cyclone et qui n'en ont, d'ailleurs pas, l'habitude.

Anticipation

De leurs côtés, les autorités locales se disent " en pleine préparation et faisant tout pour limiter les pertes aussi bien humaines que matérielles ". Lesdites préparations correspondent à l'évaluation des stocks des besoins, le listing des besoins existentiels des populations touchées directement par le cyclone ou encore la délimitation des zones d'évacuation et d'hébergement d'urgence des futurs sinistrés. Les différents groupes sectoriels relatifs à la gestion des risques et des catastrophes annoncent également des initiatives d'anticipation tendant à limiter les dégâts. Pour le secteur de l'éducation nationale, les directions régionales de l'éducation nationale de Fitovinany et d'Atsinanana ont décidé de suspendre les cours à compter de ce jour jusqu'au 27 février prochain.

Interpellation

Les autorités invitent les populations locales à suivre de près les informations relatives à l'évolution du cyclone, à suivre les consignes données par les responsables ou encore à appliquer les bons gestes en cas de passage des cyclones. Les autorités, lors d'une intervention médiatisée, ont d'ailleurs noté un éventuel risque d'inondation dans les Hautes terres centrales. Ils ont également appelé les usagers des mers à suspendre leurs activités. Par ailleurs, le bulletin spécial publié par la direction générale de la météorologie mentionne des changements en ce qui concerne l'évolution du système. Ainsi, à 15 heures locales, Freddy était positionné à 963 km à l'Est-Nord-Est de Mananjary et prévu toucher terre entre Mahanoro et Manakara d'ici cette nuit avec des vents autour de 175 km/h et des rafales de 250 km/h au moment de l'impact. Le système s'accompagne d'un vent moyen autour de 200 km/h avec des rafales de 280 km/ près du centre. La direction générale de la météo prévoit également des pluies torrentielles (>200 mm), une mer très grosse à énorme (supérieure à 10m) et un risque important d'inondations côtières sont particulièrement à craindre dans les environs du point d'impact.

Avis d'alerte :

Alerte Jaune (Menace) : Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo-Atsinanana, Vakinankaratra, Amoron'i Mania, Matsiatra Ambony, Ihorombe et le District d'Anosibe An'Ala.

2. Alerte verte (Avertissement) : Analamanga, Itasy, Menabe, les Districts de Moramanga, Beroroha, Ankazoabo, Sakaraha, Morombe et Toliara I-II.