Madagascar: Dermatose Nodulaire contagieuse bovine - La DRAE - Diana, " tout est sous contrôle"

Face à l'inquiétude des consommateurs de la région Diana concernant la contamination de la viande bovine par la dermatose nodulaire contagieuse bovine, relayée par les réseaux sociaux, les responsables régionaux rassurent.

Le directeur régional de l'agriculture et de l'élevage le Dr Etienne Fenozandry et son équipe, ainsi que le président de l'association des maires du district de Diego II, Yves Johasy alias Andrianabe, ont organisé un point de presse dans le bureau de la DRAE au Bloc Admninistratif, hier. Une occasion d'éclairer la lanterne en annonçant notamment : " Nous contrôlons la situation. Nous avons les médicaments nécessaires en cas de besoin. C'est une maladie saisonnière, et elle est remédiable.

Il n'a pas quoi s'inquiéter, car cela ne se transmet pas aux humains " a-t-il rassuré. De son côté, Andrianabe a démenti certaines publications sur facebook, " les détracteurs exagèrent dans le but de déstabiliser la population. Cette maladie existait depuis toujours ", renchérit-il. Depuis le début de l'année des vétérinaires et techniciens ont été mobilisés pour soigner les bétails et sensibiliser la communauté rurale. L'équipe de la DRAE fait tout son possible pour éradiquer le mal. Selon les sources, Dermatose Nodulaire contagieuse bovine existait depuis 1954 à Madagascar. Une maladie existant depuis la colonisation...