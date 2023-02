Madagascar: Peugeot Motocycles - La marque au lion désormais sous contrôle allemand

Peugeot Motocycles devient officiellement allemand. Le fonds d'investissement allemand Mutares a finalisé la prise de contrôle de cette société de construction de motos, la semaine dernière, si cette transition a été annoncée depuis la fin de l'année 2022. Selon le communiqué officiel, Peugeot Motocycles était une propriété intégrale du groupe indien Mahindra, depuis la fin de l'année 2019.

Aujourd'hui, les Allemands prennent le contrôle de la société avec l'acquisition de 50% du capital et d'un contrôle majoritaire à hauteur de 80% de Peugeot Motocycles (PMTC). D'après Mutares, le groupe Mahindra restera actionnaire de la société de construction de deux-roues, pour soutenir le lancement de nouveaux produits et la forte croissance des activités attendue, dans les années à venir. En effet, le groupe indien continuera d'apporter son savoir-faire et son expertise, malgré le changement de tête au sommet de la pyramide.

En outre, Peugeot Motocycles restera basé en France, à Mandeure, dans le Doubs où sera assemblée une partie des modèles du constructeur. A noter que cette société a réalisé un chiffre d'affaires de près de 103 millions d'euros en 2021, mais a enregistré une perte de 16 millions d'euros en 2022. Pour renverser cette tendance, la société envisage de lancer de nouveaux modèles prometteurs - présentés en novembre 2022 au Salon de Milan - mais continuera également de faire fabriquer certains modèles en France, à l'exemple du nouveau scooter crossover Peugeot XP400. Par ailleurs, il travaillera en joint-venture avec la firme Jinan Qingqi Motorcycle Co., Ltd. En Chine et avec Thaco au Vietnam.