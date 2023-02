Madagascar: MJS - Haja Resampa débarque à la Place Goulette

L'ancien président de la fédération malgache de danse sportive, Haja André Resampa, est propulsé à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports à Ambohijatovo.

Une nouvelle tête. Haja André Resampa intègre le 6e gouvernement de Christian Ntsay. L'ancien Secrétaire général de la Présidence de la Transition de mars 2009 en janvier 2014 est le nouveau locataire de la Place Goulette à Ambohijatovo. Il est titulaire du Diplôme d'Études Supérieures Spécialisé en Politiques sociales et Management du développement, du Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit Public Interne - Théorie juridique et politique et d'une Maîtrise en Administration Economique et Sociale, Mention Administration générale et territoriale.

Côté CV sportif, Haja Resampa était le président de la fédération malgache de danse sportive. Il est le fils d'André Resampa. En mars 2007, il était l'organisateur du 3e Open international de Madagascar et du 1er Masters International de Tananarive de Danse Sportive du 3 et 4 mars 2007. Au mois de février 2006, il a organisé le 2e Open de Madagascar de Danse Sportive et en octobre 2005 le " Week-end de Madagascar ", sous le parrainage de l'Ambassadeur de Madagascar en France - Forges les Eaux.

Jeux des Iles

Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports arrive en pleine préparation des Jeux des Iles de l'Océan Indien. Ce grand rendez-vous indianocéanique sera lancé dans 6 mois et beaucoup reste à faire côté organisation pour le clan malgache. Les travaux de construction et de rénovation des infrastructures accusent des retards et ce seront surtout les grands chantiers qui attendent le nouvel homme fort du sport malgache. Pour l'heure, aucun regroupement officiel n'a été lancé et les fédérations s'activent de leur côté. Grâce à la collaboration avec l'Ambassade de Chine à Madagascar, 51 athlètes et officiels sont en stage de préparation de quatre mois depuis vendredi dernier. D'autres déplacements à savoir en France, au Sénégal, en Géorgie et en Thaïlande sont prévus pour mieux préparer ces jeux à domicile. D'autres grands évènements sont au programme de cette année, entre autres, les Jeux de la Francophonie à Kinshasa, République Démocratique du Congo et les Jeux Africains à Accra, Ghana.