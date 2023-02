Madagascar: Programme PADEIR - Première réunion axée sur la stratégie de mise en œuvre

Le développement économique durable et inclusif de Madagascar peut être favorisé par l'exportation, qui représente un outil stratégique, selon les initiateurs du programme PADEIR. Financé par l'Union européenne, ce programme encourage la production.

Un outil stratégique pour atteindre l'objectif de développement. C'est ainsi que l'exportation favorisée par le PADEIR (Programme d'appui au développement des exportations et à l'intégration régionale) est décrite par l'Etat malgache et l'Union européenne. En effet, Madagascar a signé en 2009 un accord de partenariat économique (APE) avec l'Union européenne, Maurice, les Seychelles et le Zimbabwe en vue de la libéralisation des échanges. Pour que le pays puisse profiter au maximum de ce libre échange, PADEIR interviendra et contribuera à la résolution des obstacles vis-à-vis des échanges avec les pays partenaires, des barrières tarifaires auxquels les exportateurs feront face. Le programme encourage l'industrialisation de Madagascar en vue d'accroître la production locale, d'après les explications publiées par le BACE (Bureau d'appui à la coopération extérieure). En effet, le PADEIR a pour objectif de soutenir les initiatives visant à renforcer la compétitivité des entreprises et des filières exportatrices, ainsi que les efforts de l'intégration régionale en Afrique. Il vise également à encourager le développement des échanges commerciaux entre les pays africains, en promouvant la mise en place de politiques et de programmes d'intégration régionale adaptés aux besoins des entreprises et des filières.

Des régions clés

La semaine dernière, la première réunion du comité de pilotage du PADEIR s'est tenue à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo (CCIA) à Antaninarenina. Selon les organisateurs, le but de cette rencontre était de discuter des stratégies pour la mise en œuvre du programme PADEIR à Antananarivo et dans les régions clés pour l'exportation. En effet, le programme sera supervisé par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation en tant que maître d'œuvre. " La réunion est présidée par le Secrétaire Général du ministère de l'Economie et des Finances en sa qualité d'Ordonnateur National Délégué et le Secrétaire Général du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. Notons que les deux ministères sont impliqués dans la mise en œuvre de PADEIR et sont tenus de travailler ensemble pour atteindre les objectifs du programme. Le chef de section infrastructure, transport, commerce et secteur privé a représenté la Délégation de l'Union européenne à Madagascar ", ont indiqué les promoteurs du Programme. Pour les participants à la rencontre, l'exportation traduit, non seulement une création de richesses, mais également des rentrées de devises, favorables au développement durable et inclusif du pays.