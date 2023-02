Afrique: Forum Africa 21 - Le président de Global Local Forum Abdoulaye Sene reçoit le prix d'honneur

Casablanca — Le président du think tank Global Local Forum, le Sénégalais Abdoulaye Sene, a reçu, mardi à Casablanca, le prix d'honneur pour son parcours remarquable au service de l'Afrique, à l'occasion du Forum Africa 21.

Organisé par News Com Africa Holding, en partenariat avec le ministère de l'Équipement et de l'Eau, sous le thème "La vision de SM le Roi Mohammed VI pour une Afrique résiliente et souveraine en matière de sécurité hydrique, énergétique et alimentaire", le forum a été une occasion pour rendre hommage à M. Sene, ancien secrétaire exécutif et président du 9e Forum mondial de l'eau.

S'exprimant à cette occasion, il a indiqué que les peuples marocain et sénégalais sont unis par des relations de fraternité, de solidarité et de communauté de destin à travers l'histoire, dans une symbiose singulière et parfaite.

Il a également souligné que ce forum est l'opportunité d'échanger autour des difficultés auxquelles fait face le continent africain, notamment l'eau, l'alimentation et l'énergie, notant que l'Afrique est le continent où l'accès aux services de base sont les plus faibles au monde, et souffre d'un faible investissement dans ces domaines essentiels au bien-être, voire à la survie des populations.

Pourtant, le continent est doté de potentialités hydriques, énergétiques et agricoles, a-t-il fait savoir, déplorant que ces ressources demeurent largement sous-utilisées et inégalement réparties dans le continent, appelant dans ce sens à l'adoption d'une approche intégrée "eau-énergie-alimentation" pour parvenir à un développement durable à l'échelle territoriale.

Par ailleurs, cette première édition de Forum Africa 21 a été marquée par l'attribution du prix de l'innovation à trois start-ups marocaines.

Il s'agit de "Jodoor" pour les fermes hydroponiques, "Eagle AI" dédiée à l'intelligence artificielle pour la gestion des débris marins en plastiques, et "ISMART" pour les bornes de recharges intelligentes destinées aux véhicules électriques.

Le Forum Africa 21 est un nouveau rendez-vous annuel qui met l'Afrique à l'honneur et se projette sur les nouveaux enjeux et défis du continent africain, et se veut une plateforme de référence pour les thématiques liées à la résilience, et à la sécurité alimentaire sur tous ses aspects.

Cette première édition, qui se poursuit jusqu'au 22 février, s'articulera autour de 4 panels portant sur "L'innovation technologique dans la lutte contre le stress hydrique: un vecteur de développement", "les métiers verts de demain, quelle place dans l'enseignement et la formation professionnelle?", "quel modèle africain de transition énergétique à l'heure de la décarbonation ?", et "climat des affaires en Afrique: pour un cadre propice au développement des TPE-PME".