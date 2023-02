Mali: Trois Casques bleus tués et cinq grièvement blessés par un engin explosif, selon la Mission de l'ONU

Trois Casques bleus ont été tués et cinq autres ont été grièvement blessés lorsque leur convoi a heurté un engin explosif dans le centre du Mali mardi, a annoncé la Mission de l'ONU dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

" Centre du Mali : un convoi de la Force de la Minusma a heurté ce 21 février un engin explosif improvisé. Selon les rapports préliminaires, 3 Casques bleus sont décédés et 5 autres sont grièvement blessés ", a indiqué sur Twitter la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), rappelant que les soldats de la paix " ne sont pas une cible ".

La Mission onusienne au Mali compte plus de 15.000 Casques bleus de différentes nationalités, dont 13.289 militaires et 1.920 policiers, déployés dans ce pays du Sahel central depuis le début des attaques des groupes armés Touaregs en 2012. Depuis, Mali est en proie aux attaques djihadistes et à des violences de toutes sortes. De la partie du nord, la violence touche désormais surtout le centre et l'est du pays et s'est depuis étendue aux Burkina Faso et Niger, limitrophes.

Avec les forces maliennes, la MINUSMA est l'une des principales cibles des groupes armés djihadistes.

Au moins 298 soldats de la paix sont décédés au Mali depuis le début de la mission en 2013, dont plus de la moitié ont trouvé la mort dans des actes hostiles, ce qui fait de la MINUSMA la mission de maintien de la paix de l'ONU la plus meurtrière au monde.

La médiation internationale préoccupée par les difficultés du processus de paix

Sur le plan diplomatique, la médiation internationale, conduite par l'Algérie en chef de file, s'est dit profondément préoccupée par les sérieuses difficultés que rencontre le processus de paix.

" La situation présente, marquée par l'acuité de la menace terroriste et les souffrances indicibles subies par les populations, requiert un engagement renouvelé de la part de toutes les Parties, y compris des efforts redoublés pour bâtir la confiance nécessaire à l'aboutissement du processus de paix ", a alerté la médiation dans un communiqué.

La Médiation international exhorte ainsi les différentes parties et tous les acteurs concernés, à s'abstenir de déclarations ou d'actes de nature à accroître les tensions et à compliquer les efforts en cours.

Tout en intensifiant ses démarches auprès des Parties maliennes à l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du Processus d'Alger au cours des semaines écoulées, la Médiation internationale entend poursuivre ses efforts dans les jours à venir.

" Dans l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées " la Médiation compte prendre " toutes initiatives jugées nécessaires pour réunir les conditions de la reprise, dans les meilleurs délais, du fonctionnement des mécanismes de suivi de l'Accord de paix et celles du parachèvement de sa mise en œuvre ".

Il s'agit notamment de la tenue d'une session de haut niveau du Comité de suivi de l'Accord.

Rappelant que l'Accord de paix demeure la base la plus viable pour la restauration de la paix et la promotion durable de la réconciliation et de la concorde au Mali, la Médiation forme l'espoir de pouvoir compter sur la compréhension et la pleine coopération des Parties pour l'aboutissement de ses efforts.