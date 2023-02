Cote d'Ivoire: Coopération économique – Une importante convention signée entre la France et la Côte d'Ivoire à Paris

Rencontre fructueuse ce mardi 21 Février 2023 à Paris entre le Premier ministre Patrick Achi et Bruno Le Maire le ministre français de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Le chef du gouvernement ivoirien venait d’arriver à Paris lorsqu’il est allé à Bercy où l’attendait Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France. Qui, avec Patrick Achi et la délégation qu’il conduit, va avoir une séance de travail. Les questions économiques ont été au centre des échanges. Ainsi que les projets du Président Alassane Ouattara. A l’entame, l’argentier français a tenu à exprimer la détermination de son pays à accompagner sans réserve la Cote d’Ivoire dans ses ambitieux programmes. Rapportent les services de la Primature ivoirienne.

« C’est l’occasion après le déplacement que j’ai effectué en Côte d’Ivoire, il y a quelques semaines, de rappeler l’importance de la coopération économique entre nos deux pays ; l’importance de la coopération sur les questions fiscales, et notre détermination à apporter une aide immédiate, totale, efficace à la Côte d’Ivoire dans les grands projets qui sont les siens », a dit Bruno Le Maire.

Le ministre français a salué l’engagement et la détermination personnelle du Premier ministre ivoirien, gage du succès que rencontrent ses projets. Il a aussi exprimé la volonté de son pays de contribuer à accélérer ces chantiers, mais aussi à « nourrir de nouveaux projets de coopération » notamment dans le secteur de la transformation et de l’agroalimentaire. « Je voudrais que vous transmettiez au Président de la République mon respect, mon amitié et l’assurance, une nouvelle fois, de notre soutien », a déclaré Bruno Le Maire.

Très attendue, selon le Chef du gouvernement ivoirien, la séance de travail a débouché sur la signature d’une convention de coopération entre les deux pays dans le domaine fiscal. En effet, comme l’expliqué Patrick Achi : « La France est l’un des pays où la collecte fiscale est des plus performantes. Elle a développé en la matière des techniques très sophistiquées. Or Il se trouve qu’en Côte d’Ivoire nous avons une marge de progression dans ce domaine ».

Aussi, à travers cet accord de partenariat paraphé hier, à Bercy, par le ministre du Budget et du portefeuille de l’État, Moussa Sanogo, et le ministre Bruno Le Maire, en présence du Premier ministre Patrick Achi, la France apportera-t-elle une assistance technique à la Côte d’Ivoire dans l’objectif d’améliorer son système fiscal, notamment la collecte des impôts. « La convention qui doit démarrer incessamment » aura « des effets très positifs sur nos capacités de collecte des recettes fiscales », a souligné le chef du gouvernement ivoirien. Il s’est également félicité de l’oreille attentive dont la Côte d’Ivoire a bénéficié de la part de la France sur les autres sujets qui ont été évoqués. Que ce soit l’intégration d’un volet formation des jeunes au projet du métro d’Abidjan dont la France est le principal bailleur ou l’appui au développement du secteur de la transformation des produits locaux ivoiriens, le Chef du gouvernement ivoirien s’est dit satisfait de l'issue des échanges. « Nous avons été très heureux de ces discussions et nous pensons que les résultats seront à la mesure des ambitions des deux pays », s’est-il félicité.

Bamba Moussa