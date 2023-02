Burundi: Football - A Nice, l'envol pour le Burundais Youssouf Ndayishimiye

Transféré à Nice lors du mercato d'hiver, le défenseur des Hirondelles du Burundi, Youssouf Ndayishimiye, a tout le talent pour s'imposer dans le championnat de France de Ligue 1. Découverte...

Une Hirondelle est venue faire le printemps chez les Aiglons de l'OGC Nice. Youssouf Ndayishimiye a débarqué ce 25 janvier dernier quelques heures avant l'arrivée du Super Eagle Terem Moffi, acheté 30 millions d'euros à Lorient, qui a aimanté les commentaires autour du mercato niçois. Si le défenseur burundais n'a coûté " que " 11 millions d'euros, Nice devrait vite s'apercevoir de la bonne affaire, tellement les éloges qui accompagnent l'ancien joueur d'Istanbul Basaksehir sont quasi unanimes. Olivier Niyungeko, ancien sélectionneur du Burundi, qui a lancé la pépite en équipe nationale à 18 ans, ne doute pas de l'envol de son ancien poulain. " Je l'avais appelé en sélection parce qu'il avait du talent et on sentait qu'il allait devenir l'un des meilleurs joueurs du Burundi ", confie à RFI l'entraîneur burundais.

Alors qu'il évoluait dans le club local d'Aigle noir FC, le jeune défenseur ou milieu est appelé pour disputer la rencontre amicale contre Djibouti en 2017. " Il a commencé comme numéro 6 avec moi, mais avec son talent, il joue aussi dans l'axe. C'est un bon joueur de tête qui a tous les atouts d'un défenseur avec une bonne vision du jeu. Unjoueur moderne ", décrit Olivier Niyungeko.

" Un exemple pour les jeunes "

Après cette première cape, Youssouf Ndayishimiye est repéré par Galatasaray en 2017, mais l'essai n'est pas concluant. C'est dans un autre club turc, Yeni Malatyaspor, qu'il lance sa carrière à l'étranger deux ans plus tard. Évoluant au milieu de terrain, le natif de Bujumbura tape dans l'œil d'Istanbul Basaksehir qui le recrute. Il est sous les ordres de l'ancien international Turc Emre Belozoglu (Galatasaray, Inter Milan, Atletico Madrid) qui décide de le faire évoluer durablement en défense, même si le gaillard de 187 cm continue de faire des piges au milieu ou à droite de la défense. Une polyvalence qui a séduit Nice et son directeur sportif. " Youssouf est un joueur polyvalent, capable d'évoluer en défense centrale et au milieu, confirme le club azuréen dans un communiqué. Youssouf va apporter de la densité à l'effectif. C'est un joueur complet. Il est très engagé et compétiteur. Il correspond aux valeurs et à l'identité que nous voulons donner à notre équipe. "

Deuxième Burundais à jouer dans le championnat de Ligue 1 après Saidi Ntibazonkiza (Caen 2015-2016), Youssouf Ndayishimiye va encourager les jeunes talents de son pays, selon l'ancien sélectionneur Olivier Niyungeko. " C'est une fierté pour moi, pour le pays et pour l'équipe nationale. Je suis content parce qu'il aura plus de visibilité en France avec l'OGC Nice et on pourra mieux le suivre au pays. Il va être un exemple pour les jeunes et une source de motivation pour eux. C'est un travailleur, il va progresser à Nice et je suis sûr qu'il va aller loin."

Depuis son arrivée en janvier, le numéro 55 des Aiglons a disputé cinq rencontres avec Nice dont deux titularisations et remportés 69% de ses duels.