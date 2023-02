Afrique de l'Ouest: Burkina Faso, Guinée et Mali - La CEDEAO maintient les sanctions imposées aux trois pays

La Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) a convoqué un Sommet Extraordinaire en marge de la 36ème Session Ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine à Addis-Abeba (Éthiopie).

Selon le communiqué final, ce sommet extraordinaire a été convoqué pour examiner les progrès réalisés dans les processus de transition au Burkina Faso, en Guinée et au Mali, ainsi que l'état de préparation des élections au Nigeria, en Sierra Leone et au Liberia. Ledit Sommet a également délibéré sur l'état d'avancement de la mise en place d'une force régionale de lutte contre le terrorisme dont le mandat doit inclure la restauration de l'ordre constitutionnel. Il a également examiné le rapport de la 23ème session du dialogue politique entre la Cedeo et l'UE au niveau ministériel, tenue à Bruxelles, les 6 et 7 février 2023. La Cedeao a décdé de maintenir les sanctions contre le Burkina Faso, la Guinée et le Mali, trois pays dirigés par des juntes.

"La Conférence des Chefs d'État et de gouvernement a été informée de la demande à elle adressée par les Ministres des affaires étrangères du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali, portant sur la levée des sanctions qui leur ont été imposées à la suite de leurs coups d'état respectifs. La Conférence des Chefs d'État et de gouvernement décide de maintenir les sanctions existantes à l'encontre des trois pays et d'imposer une interdiction de voyager aux membres du gouvernement et autres hauts fonctionnaires des trois pays ", informe la Cedeao.

La Conférence des Chefs d'État et de gouvernement rejette totalement les mesures unilatérales prises par les autorités de transition en Guinée, en ce qui concerne la mise en œuvre de la feuille de route de transition. Elle réitère la nécessité d'ouvrir l'espace politique à tous les acteurs des trois pays et d'assurer un dialogue politique inclusif. La Conférence des Chefs d'État et de gouvernement instruit le Président de la Commission de la Cedeao d'accompagner la mise en œuvre des feuilles de route de la transition et de renforcer l'appui sécuritaire et humanitaire aux pays touchés, dans le but d'atténuer les souffrances des populations.

La Conférence invite les Nations unies, l'Union africaine et tous les partenaires internationaux à appuyer la mise en œuvre des décisions de la Cedeao concernant les trois pays.