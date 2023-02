Afrique: Accord de libre-échange intra-africain - Qu'en est-il de Maurice ?

analyse

La sécurité alimentaire, la création d'emplois et l'intégration économique font partie des enjeux discutés au 36e sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba en Éthiopie, le tout porté par une accélération de la mise en oeuvre de l'"African Continental Free Trade Area" (AfCTA). Il serait intéressant de voir comment nos relations commerciales avec le continent noir se portent et les opportunités que nous offre notre inclusion depuis juillet 2022 dans la "Guided Trade Initiative" (GTA) de l'AfCFTA.

Pour commencer, laissons parler les chiffres. De janvier à septembre 2022, nos exportations vers les pays du COMESA représentaient Rs 8,8 milliards contre Rs 7,1 milliards en note d'importation. Pour nos exportations, le Kenya et Madagascar étaient nos plus gros marchés, avec des revenus de Rs 1,9 milliard et Rs 5,5 milliards respectivement. Au niveau de la SADC, pour la même période, nos exportations représentaient Rs 15,6 milliards contre une note d'importation de Rs 23,9 milliards, le marché dominant étant l'Afrique du Sud avec des exportations représentant Rs 8,5 milliards contre une note d'importation de Rs 19,3 milliards. Selon Statistics Mauritius, l'Afrique du Sud était, en décembre 2022, notre principal marché d'exportation et notre quatrième principal marché d'importation derrière la Chine, l'Inde et Oman.

Dans ce contexte, où en est notre participation au déploiement commercial de l'AfCTA ? "Maurice a déjà des relations commerciales établies avec des pays d'Afrique membres du COMESA et de la SADC. L'AfCTA nous donne une plus grande ouverture sur les pays d'Afrique de l'Ouest comme le Nigeria et le Ghana, de même que l'Afrique du Nord comme l'Algérie ou le Maroc. Cet accord élargit les marchés potentiels pour le commerce. Cela étant dit, il faut comprendre que la mise en opération de l'AfCTA est une négociation continue entre les pays membres, ce qui prend du temps avec les règlements internes de chaque pays et les défis liés aux difficultés de logistique, par exemple", explique Sunil Boodhoo, Director of the International Trade Division au ministère des Affaires étrangères.

Réglementations peu favorables

Il faut savoir qu'à travers la GTA de l'AfCTA, sept pays - le Rwanda, le Cameroun, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, Maurice et la Tanzanie - ont été sélectionnés parmi 36 pays pour commencer des échanges commerciaux sur une base pilote. Maurice a exporté sa première livraison d'étiquettes en plastique imprimées d'une valeur d'USD 11 530 au Ghana sous l'AfCTA. De plus, des consultations sont en cours avec le secteur privé pour identifier les matières premières qui pourraient être importées d'Afrique pour être traitées à Maurice. "Nous savons quels sont les produits qui ont un potentiel d'exportation vers le continent africain ; il faut maintenant que les autorités concernées soient plus actives dans leurs prospections."

De manière générale, selon le secrétariat-général de l'AfCTA, la mise en opération de l'accord de libre-échange représenterait à terme une opportunité pour les entrepreneurs et les PME. Il faut mettre en exergue que les Africains ne commercent pas énormément entre eux. Selon Quartz Africa, les exportations intra-africaines représentaient en 2017 16,6 % des exportations contre 68,1 % vers l'Europe et 59,4 % vers l'Asie. À Maurice, de janvier à septembre 2022, nos importations d'Europe représentaient Rs 46,2 milliards et ceux d'Asie une note Rs 121 milliards. Pour l'Afrique, elles représentaient Rs 28,5 milliards. D'autre part, nos exportations vers l'Europe représentaient Rs 23,7 milliards ; vers le marché asiatique, Rs 10 milliards ; et vers l'Afrique, Rs 20,5 milliards.

Cependant, si cet accord est un signe d'une meilleure coopération entre les pays africains, il subsiste des défis, dont des réglementations peu favorables, trop de paperasse et de bureaucratie, sans oublier la logistique. Dans ce contexte, depuis 2021, les start-up africaines opérant dans la logistique se positionnent pour jouer un rôle clé dans l'application de l'accord, à travers l'utilisation de solutions numériques. Une autre opportunité pour les entrepreneurs mauriciens ?