Cote d'Ivoire: Paiement électronique des bourses - Le Trésor Public explique ses solutions aux étudiants et les rassure

Le DGA du trésor public a échangé avec les organisations estudiantines et les directeurs d'établissements supérieurs, le lundi 20 février 2023.

Le conseil des ministres du 4 janvier 2023 avait adopté le principe du paiement des bourses et secours financiers par voie électronique. En vue d'une application efficace et concertée de cette mesure gouvernementale, la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a organisé le 20 février 2023, à la rotonde de la cité financière d'Abidjan, au Plateau, une rencontre d'échanges avec les faîtières des organisations estudiantines, les directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, les responsables des structures d'œuvres universitaires et les comptables publics en service dans ces établissements. Tous sont venus à cette concertation avec le Trésor public à l'effet d'optimiser notamment l'opérationnalisation de la plateforme électronique de recouvrement des recettes et de paiement des dépenses qu'est TrésorPay-TrésorMoney.

A l'occasion, Arthur Ahoussi, directeur général adjoint (DGA), représentant le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assahoré, a tenu à rassurer ses hôtes sur l'engament du Trésor public à tout mettre en œuvre afin de faire appliquer à la lettre cette décision du conseil des ministres, grâce à sa plateforme innovante et sécurisée TrésorPay-TrésorMoney. Se félicitant d'ailleurs des performances déjà réalisées, Arthur Ahoussi a dit que la plateforme électronique mise en place par le Trésor a déjà permis de régler, au 31 décembre 2022, les bourses et secours financiers d'un montant de plus de 6 milliards F CFA à 28 299 bénéficiaires, mais aussi de recouvrer des recettes d'un montant de plus de 16 milliards F. C'est pourquoi, il a salué l'intérêt accordé à cette plateforme.

Le DGA n'a pas manqué de salué l'intérêt accordé à cette plateforme. Il a ainsi appelé toutes les administrations publiques à s'approprier TrésorPay-TrésorMoney pour toutes les leurs transactions. En citant l'exemple du ministère de l'éducation nationale, à travers la direction des examens et concours, du ministère de l'enseignement supérieur à travers les universités et grandes écoles, du ministère de la santé, à travers l'INFAS, les CHUS et autres établissements sanitaires etc.

Accessible à partir de la syntaxe *760 ou pay.tresor.gouv.ci, TrésorPay-TrésorMoney a été mise en place par la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, dans le cadre de la modernisation du service public et de l'amélioration de ses prestations offertes aux clients. Cette plateforme permet de dématérialiser et sécuriser les paiements et les encaissements effectués dans les guichets du Trésor public (frais d'inscription et de scolarité, frais des concours publics, paiement des contraventions et autres amendes, paiement des bourses des étudiants, paiement des pensions des retraités et autres pécules, paiement des frais de mission, etc.). En outre, cet outil favorisera l'accès aux services financiers à travers la bancarisation des publics cibles composés entre autres d'élèves et étudiants, des contribuables, de personnes morales et de l'ensemble des clients du Trésor public.