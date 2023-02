Cote d'Ivoire: Vie chère/ Covid-19/ Guerre en Ukraine - La nécessaire implication de tous

La Côte d'Ivoire, comme les autres pays du monde, est confrontée à l'inflation. Et la lutte contre la vie chère est l'une des priorités de l'État ivoirien. Dans cette optique, plusieurs mesures ont été prises pour soulager les populations et renforcer leur pouvoir d'achat.

" Mes chers compatriotes, je comprends les difficultés quotidiennes que vous éprouvez face à la hausse des prix. C'est pourquoi, j'ai instruit le gouvernement à l'effet de prendre des mesures fortes et de veiller à leur application effective, afin d'atténuer l'impact négatif de cette inflation mondiale sur notre pays ", déclarait le Président de la République Alassane Ouattara, lors de son adresse à la nation, le 06 août 2022.

C'est justement dans ce cadre que des actions ont été menées pour contrer l'inflation. Au nombre des initiatives des autorités ivoiriennes, on peut citer l'enveloppe de 120 milliards de FCfa dédiée aux subventions entre janvier et avril 2022, le plafonnement des prix de certains produits de grande consommation, l'exonération des droits de douane sur l'importation de blé ainsi que des subventions accordées aux meuniers afin de permettre notamment le maintien du prix de la baguette de pain standard à150F. A cela s'ajoutent deux faits historiques : la revalorisation des salaires et allocations des fonctionnaires ainsi que la hausse du Smig pour les travailleurs du secteur privé.

Ces mesures ont permis à la Côte d'Ivoire de ne pas être asphyxiée par le poids de l'inflation. Cependant, la lutte n'est guère terminée, d'autant plus que le conflit russo-ukrainien semble s'enliser, avec ses perturbations sur l'économie mondiale. Dans cette situation, le civisme apparaît alors de plus en plus comme une arme clé contre l'inflation. Chaque Ivoirien est interpellé pour aider à dresser une barrière contre la vie chère.

Cela passe par la priorisation de l'intérêt national, notamment le respect des mesures prises par l'État, dont l'application des prix plafonnés par les différents acteurs socio économiques.

" Nous devons nous mettre ensemble pour tenir face à cette situation difficile. Personne ne devrait profiter de cette situation pour appeler à la révolte ou pour faire du profit au détriment des populations ", exhortait le Premier ministre Patrick Achi, à l'occasion de son interview sur la lutte contre la vie chère en juillet dernier.

Chargé par le gouvernement de mettre en œuvre une approche inclusive de recherche de solutions, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba, à travers le Conseil national de lutte contre la vie chère (Cnlvc), a récemment rencontré les acteurs clés (structures publiques, organisations du secteur privé et société civile) de la lutte contre l'inflation en vue de recueillir leurs propositions, à l'effet de faire des recommandations au gouvernement ivoirien pour l'adoption de nouvelles mesures de lutte contre la vie chère au titre de l'année 2023. Face à ce défi capital, chaque Ivoirien devra donc mettre la main à la pâte en jouant véritablement sa partition. D'où la nécessaire implication de tous