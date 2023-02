Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 Février 2023

Sénégal : Le Roi Mohammed VI attendu mercredi à Dakar

Le Roi du Maroc, Mohammed VI attendu mercredi à Dakar, pour une visite d'amitié et de travail, a appris l’APS de source diplomatique. Cette visite, la neuvième du genre, est un gage de fidélité à la relation singulière entre le Royaume chérifien et le Sénégal, a souligné l’ambassadeur du Maroc à Dakar, Hassan Naciri. « C’est une visite de travail et d’amitié, la neuvième du genre depuis l’accession de sa Majesté le Roi Mohammed VI. A mon humble avis, c’est un gage renouvelé de fidélité à la relation singulière qui lie nos deux pays », a dit l’ambassadeur marocain dans un entretien avec l’Agence de presse sénégalaise (Aps).

Niger : Accès à l’électricité- La Bad finance pour 98 milliards, un Projet de développement

Le Secrétaire général du ministère du Plan Saadou Bakoye a présidé ce mardi 21 février au ministère du Plan, la cérémonie de lancement du Projet de développement des centrales solaires et l’amélioration de l’accès à l’électricité au Niger (Rana). C’est un projet conçu par le gouvernement du Niger, avec l’appui du groupe de la Banque Africaine de Développement (Bad), en visant un double objectif, accroître la production d’électricité de source renouvelable et améliorer l’accès durable des populations nigériennes à une énergie moderne. Le Projet Rana vient enrichir le portefeuille des opérations de la Bad au Niger, pour contribuer à la réalisation des légitimes ambitions du pays en matière de mise en valeur de son énorme potentiel d’énergie solaire et d’accès à l’électricité des ménages et des usagers socio productifs.(Source : Anp)

Mali : Propos inamicaux de Charles MICHEL- Bamako convoque le Chargé d’Affaires de l’Ue

M. Pascal PERENNEC, Chargé d'Affaires a i. de la Délégation de l'Union Européenne au Mali, a été convoqué au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ce jour lundi 20 février 2023, où il lui a été signifié les vives protestations du Gouvernement de la République du Mali suite aux propos dits inamicaux, erronés et agressifs tenus par M. Charles MICHEL, Président du Conseil européen. En effet, au cours d'un entretien avec la presse, le Président du Conseil européen a accusé les Autorités maliennes d'avoir rompu les relations avec les partenaires européens, avant d'établir un constat de la situation politique et sécuritaire au Mali. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Nahouri - Une Association offre des vivres et des tables bancs à des élèves

L’Association Zena-dam de Pô en partenariat avec Solidarité Mably-Po de France, a remis le samedi 18 février 2023 à Pô, des vivres aux élèves parrainés et des tables bancs à deux établissements secondaires et une école primaire de la commune de Pô. La cérémonie a été placée sous la présidence du premier Vice-président de la délégation spéciale de Pô, Francis Yaguibou. L’Association Zena-dam de Pô en partenariat avec Solidarité Mably-Po de France, en treize années consécutives, a offert le samedi 18 février 2023, 17 tonnes de riz de 50Kg aux élèves parrainés et 50 tables bancs pour les Ceg de Dakola et Agonnon et l’école primaire publique de Adongo. (Source : aouaga.com)

Soudan : Transition- Le Général Hamdan Dagalo veut rendre le pouvoir aux civils

Selon Africanews, le Dimanche dernier le Général Dagalo, a réitéré la promesse de faire respecter l'accord-cadre signé le 55 décembre 2022. Des dissensions commencent à naître au sommet de la transition au Soudan. En réponse à une sortie du Général Al Burhan sur l'intégration des forces de soutien rapide dans l'armée, Mohamed Hamdan Dagalo a répondu, pour lui, il est temps de donner le pouvoir aux civils. Il a regretté le coup d'Etat du 25 octobre 2021.Sans faire référence aux déclarations d'Al-Burhan sur le processus politique, il a souligné qu'il était temps de mettre fin à ce processus prolongé de transition et parvenir à un accord politique final ouvrant la voie à la formation d'une autorité civile de transition.« J'ai essayé autant que possible, j'ai été blessé à l'époque et j'ai parfois commis des erreurs. La dernière en date a été le coup d'État du 25 octobre. Ce que j'ai compris dès le premier jour, c'est qu'il ne conduirait pas à ce que nous voulions initialement, à savoir une issue à la congestion politique. (…)».

Congo Brazzaville : Education nationale- Les syndicats réclament, le paiement intégral des rappels

Les Forces unies des syndicats de l’enseignement du Congo ont donné le mot d’ordre de grève. Cette grève devrait entrer en vigueur ce 21 février sur toute l’étendue du territoire national. Mais sur le terrain, la grève n'a pas été constatée car il y a eu cours dans les établissements scolaires. C’est à l’issu d’une session extraordinaire organisée le 20 février à Brazzaville, que le mot d’ordre a été lancé. Les syndicats réclament, le paiement intégral des rappels de solde d’activités dus aux enseignants dont la dernière paie date de décembre 2020.Les syndicats réclament, en effet, le paiement intégral des rappels de solde d’activités dus aux enseignants dont la dernière paie date de décembre 2020. Ils réclament aussi la publication d’un quota convergent d’intégration des enseignants volontaires, communautaires et finalistes non affectés. (Source : Acp)

Rca : Accès à l’électricité- Un projet d’électrification de Bambari fait des mécontents

A Bambari dans la préfecture de la Ouaka, le projet d’électrification en cours de réalisation crée déjà des mécontentements dans la ville. Certains habitants dénoncent la non prise en compte de leurs quartiers par ledit projet. L’équipe sur le terrain, évoque l’insuffisance des transformateurs et promet d’y apporter une solution. Le projet d’électrification de la ville de Bambari, en cours de réalisation, crée déjà des mécontents. Certains habitants dénoncent le fait que leurs quartiers ne soient pas raccordés aux câbles électriques de projet en phase de finition. Les plaintes viennent principalement des habitants des quartiers Kotakoli, Ndouroukoli, Binguimalé, Madji-ouaka, Sabalé et Saint Joseph. Le Projet d’accès et de renforcement du secteur de l’électricité (PASEEL) vise à fournir 1 mégawattheure d’énergie à la population de Bambari à travers une centrale solaire photovoltaïque. ( Source : abangui.com)

Cameroun : Insécurité- une infirmière française poignardée à mort à Yaoundé

Le corps sans vie de Marie Florence Kwadith, une infirmière française d’origine camerounaise de 57 ans, a été retrouvé sur l´autoroute Yaoundé Nsimalen, le 20 février 2023. L’insécurité continue à gagner du terrain à Yaoundé. Une dame a été retrouvée morte, le corps poignardé. La victime était revenue au Cameroun depuis deux semaines pour prendre part aux obsèques de sa sœur. Selon les informations, elle a été agressée et poignardée à mort en rentrant à l´hôtel des Députés où elle logeait en plein cœur de la capitale. Tout porte à croire qu´elle a été agressée par les occupants du taxi qu´elle a emprunté pour rentrer à l´hôtel. (Source : journal du Cameroun)

Maroc : Enseignement supérieur- Le Maroc a offert plus de 250 bourses à des étudiants sénégalais

Le Royaume du Maroc a offert en 2023 plus de 250 bourses à des étudiants sénégalais, a- t-on appris, mardi, de l’ambassadeur marocain au Sénégal, Hassan Naciri.« Pour l’année en cours, le Maroc a offert plus de 250 bourses dont 20 réservées à la formation professionnelle. 80 étudiants poursuivent leur cursus dans les régions du sud du Maroc et le reste se retrouve pratiquement dans toutes les autres universités marocaines’’, a déclaré le diplomate dans un entretien avec l’Aps à la veille de l’arrivée de Mohammed VI au Sénégal pour une visite d'amitié et de travail.Il a signalé que le Maroc compte actuellement plus de 3000 étudiants sénégalais sur toute l’étendue de son territoire, tandis qu’au Sénégal, le nombre d’étudiants marocains avoisinerait 1700 dont la majorité inscrite en médecine.