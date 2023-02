Congo-Kinshasa: " C'est important d'évoluer dans le domaine de lutte contre l'impunité " /ONU

Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a échangé, mardi 21 février à la Primature, avec une délégation de l'Organisation des Nations unies conduite par Bintu Keita, cheffe de la MONUSCO et Brand Kehris, assistante du Secrétaire général de l'ONU aux droits de l'homme. Cette dernière a insisté, au cours de cette audience, notamment sur la nécessite de poursuivre la lutte contre l'impunité en RDC.

" C'est important d'évoluer dans le domaine de lutte contre l'impunité. On a parlé de la question sécuritaire, la question des violations graves des droits de l'homme. Et donc, il est très important d'avoir cette lutte contre l'impunité pour avoir la redevabilité pour pouvoir couper ce cycle de violences et on est tout à fait d'accord. Il faut renforcer les efforts dans ce domaine-là ", a plaidé Brand Kehris.

Les questions de justice transitionnelle ont été aussi abordés. Pour elle, " il faut aborder plus à long terme, de façon holistique, la vérité qu'il faut avoir, la recherche du dialogue comme il y a beaucoup des tensions entre certaines communautés, entre plusieurs communautés, de pouvoir construire cet avenir ensemble. Mais au-delà de la vérité, il faut trouver cette base de réconciliation là où il y a des conflits ".

Les efforts devraient être conjugués aussi contre l'incitation à la haine, à la violence et à la discrimination. L'assistante du Secrétaire général de l'ONU aux droits de l'homme a reconnu qu'en matière des droits de l'homme, " beaucoup d'efforts sont déjà faits dans ce pays, récemment surtout aussi sur les droits spécifiques protégeant les peuples autochtones pygmées, les personnes handicapées et aussi les questions de la justice transitionnelle et la Loi sur les réparations, comment avancer dans ce domaine-là ".