Libye: Conseil présidentiel libyen - Le rôle de l'Algérie "extrêmement important" dans la réalisation de la réconciliation nationale en Libye

TRIPOLI — La porte-parole du Conseil présidentiel libyen, Najwa Wahiba a affirmé, mardi, que le rôle des pays voisins, en tête desquels l'Algérie, "est extrêmement important" dans la réalisation de la réconciliation nationale dans le pays, mettant en avant l'expérience de l'Algérie et son capital historique positif envers la Libye.

Dans une déclaration à l'APS, Mme Najwa Wahiba a précisé que l'Algérie "est un pays voisin, les peuples des deux pays sont liés par des relations historiques profondes à la faveur du capital historique positif de l'Algérie envers la Libye".

Elle a affirmé que le Conseil présidentiel "accueille toutes les contributions pour réaliser la réconciliation nationale du pays, notamment celles des pays voisins dont l'Algérie qui jouit d'une expérience en la matière, d'autant plus que ces pays entretiennent des relations positives avec la Libye", soulignant que le dossier de la réconciliation est complexe et long et la Libye a besoin de tous les voisins et amis pour la soutenir en ce moment précis.

Ainsi, elle a salué le soutien de l'Algérie à la Libye et aux efforts du Conseil présidentiel en ce moment précis, relevant que "l'élan régional est à même de soutenir l'effort national pour faire réussir le projet de réconciliation national dans le pays".

"La conférence préparatoire a permis de rapprocher les vues, réduire les différends et renforcer la confiance mais aussi élaborer une vision dans le cadre de la première conférence inclusive de la réconciliation nationale", a-t-elle ajouté.

Concernant la libération de détenus politiques en Libye, la responsable a précisé que cela s'inscrit dans le cadre des mesures de renforcement de la confiance entre les Libyens.

"Ces démarches sont à même d'accroitre la confiance des Libyens en le système judiciaire local et de réduire les différends et la division", a-t-elle dit.

Le Président de la République a salué, dans ce sens, les efforts "intensifs et inlassables" consentis en faveur de la réconciliation en Libye, saluant "la nouvelle dynamique lancée récemment pour activer le processus de dialogue inter-libyen et lancer les initiatives de dialogue entre les frères libyens visant à rapprocher les vues, établir la confiance mutuelle et élargir les consensus".

Le président de la République a indiqué que "l'étape dangereuse d'instabilité politique et sécuritaire, le blocage des processus de négociations et la scission institutionnelle, ont mis à l'épreuve tous les acquis remportés dans le processus de règlement de la crise dans ce pays voisin, au vu des répercussions graves sur la sécurité et la stabilité des pays voisins et de la région du Sahel".

"En dépit des inquiétudes concernant la situation de crise, l'optimisme demeure de mise au regard de la bonne volonté affichée par les parties libyennes pour surmonter les épreuves et faire prévaloir l'intérêt suprême de la patrie", a soutenu le Président Tebboune.