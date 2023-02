Algérie: Relizane - Visite d'une mission de l'APN pour s'enquérir de l'état des lieux de l'investissement local

RELIZANE — La mission de la Commission des affaires économiques, du développement, l'industrie, commerce et planification de l'APN a entamé, mardi, une visite d'inspection à Relizane pour s'enquérir de la situation des l'investissement dans la wilaya.

Son président, Kamel Belakhdar a souligné à la presse que dans le cadre de cette visite, la situation de l'investissement dans la wilaya et l'état des deux zones industrielles de Sidi Khattab et Belâassel et les zones d'activités seront examinés afin de passer en revue les préoccupations des opérateurs, notamment celles liées aux travaux d'aménagement et au raccordement aux différents réseaux.

A la suite de cette visite, un rapport détaillé sera élaboré et remis au Président de l'APN afin de prendre en charge toutes les préoccupations soulevées, selon le parlementaire.

Il a indiqué que le but de ces visites de terrain est de faciliter la mise en place des entreprises et soutenir les projets d'investissement pour assurer un décollage économique réussi et créatif de richesses et d'emplois pour les jeunes de la région.

Au programme de cette visite d'inspection figure l'inspection des unités productives en compagnie du wali, Lakhel Ayat Abdessalem.

Elle sera clôturée par une réunion à l'hémicycle de la wilaya avec des investisseurs et les opérateurs économiques pour prendre connaissance de leurs préoccupations.