Afrique: CAN U20 / Mahmoud Gaber / Sélectionneur égyptien - " Nous sommes prêts et très motivés pour gagner "

Le sélectionneur de l'Egypte, Mahmoud Gaber, a déclaré que ses joueurs étaient prêts et motivés pour affronter le Nigeria lors du match qui les opposera ce mercredi en Coupe d'Afrique des Nations U-20.

Lors du match d'ouverture de la 23e édition de la CAN U-20, les hôtes ont été contraints à un nul frustrant et sans but par le Mozambique. Les Egyptiens, logés ainsi que leurs adversaires dans le groupe A, avaient dominé une grande partie du match au stade international du Caire mais n'ont pas réussi à remporter la victoire devant leurs supporters.

" Nous avons commencé à travailler juste après le match contre le Mozambique. Tout le monde est prêt et nous sommes très motivés pour gagner ", a confirmé Gaber, rapporte Cafonline.

" Il est possible que nous changions notre façon de jouer contre le Nigeria. Nous avons regardé le match Nigeria-Sénégal et nous nous sommes bien préparés pour le match. Nous avons souffert d'un bloc défensif faible contre le Mozambique, et nous n'en souffrirons pas contre le Nigeria en raison de la manière différente de jouer ", a déclaré l'ancien entraîneur d'Ismaily.

Le défenseur d'Arab Contractors, Omar Fayed, a déclaré que les Pharaons n'avaient pas eu de chance contre le Mozambique, mais a souligné que ses coéquipiers n'avaient pas peur d'affronter une équipe du tournoi.

" Nous respectons toutes les équipes, mais nous n'avons pas peur de jouer contre n'importe quelle équipe. Notre objectif est d'obtenir les trois points et nous nous battrons pour la victoire" , a déclaré le jeune défenseur.